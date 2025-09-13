Guerra! Diego Lopes aplica nocaute fulminante em Jean Silva na luta principal Noche UFC
A luta principal do Noche UFC deste sábado (13) entregou tudo que os fãs de MMA esperavam e muito mais. Em uma verdadeira guerra repleta de reviravoltas, Diego Lopes e Jean Silva consolidaram uma das rivalidades mais genuínas dos últimos tempos com um clássico de tirar o fôlego. E quem levou a melhor foi o manauara, que aplicou um nocaute fulminante no atleta da 'Fighting Nerds' no segundo assalto do confronto.
Especialista em jiu-jitsu, Diego esteve próximo de liquidar a fatura no solo no primeiro round. Já na segunda parcial, Jean cresceu de rendimento e parecia encurralar o manauara. Mas foi exatamente nesse instante que Lopes tirou uma cotovelada giratória da cartola e colocou um ponto final no combate, encerrando a invencibilidade de 'Lord' dentro do UFC.
"Eu falei que sábado à noite, eu iria mostrar para vocês que tenho um alto nível. A energia aqui está incrível. A gente estava fazendo o mesmo movimento (nos treinos). Quando ele veio para cima, sabia que era o momento exato para girar o cotovelo e acabar nocauteando. Ele foi gente boa comigo, mas o corner dele falou muita m*** para mim, um cara em específico, falou muito respeito comigo. Olha como encerrei a luta, como se fosse fácil. Falei para todo mundo que seria uma luta fácil para mim e provei isso hoje. Viva o México!", declarou Diego, logo após a luta, ainda no octógono.
A luta
Diego começou o duelo chutando a perna. Em resposta, Jean desferiu um pisão no rosto. Ao tentar um chute rodado, 'Lord' abriu brecha para Lopes, que o agarrou e aplicou a queda. Por cima, rapidamente o manauara conseguiu a montada. Com uma verdadeira saraivada de golpes na posição de 'ground and pound', Diego machucou Silva, que tentava sobreviver se movendo. Com uma bela raspada, o atleta da 'Fighting Nerds' conseguiu se reerguer. Os segundos finais da parcial foram de bastante estudo.
Após passar um susto, Jean voltou mais comedido para o segundo round. Ainda contundente, Lord conectou bons diretos de direita em Lopes. Com provocações, Silva tentou desestabilizar o adversário, que seguiu marchando para frente. Com uma bomba de direita, Jean balançou Diego, que recuou. Ciente do perigo, o manauara grampeou o rival pelas costas e colocou a luta para o solo. Rapidamente Jean se reergueu e foi para cima. Mas uma cotovelada giratória de encontro apagou as luzes de Lord. Alguns golpes no 'ground and pound' fizeram o árbitro interromper o combate.
Confira abaixo todos os resultados do Noche UFC:
Diego Lopes venceu Jean Silva via nocaute técnico no segundo round
David Martinez venceu Rob Font via decisão unânime
Rafa Garcia venceu Jared Gordon por nocaute técnico no terceiro round
Kelvin Gastelum venceu Dustin Stoltzfus via decisão unânime
Alexander Hernandez venceu Diego Ferreira via nocaute técnico no segundo round
Santiago Luna venceu Quang Le via nocaute no primeiro round
Dusko Todorovic venceu Jose Daniel Medina via finalização no primeiro round
Joaquim 'Netto BJJ' Silva venceu Claudio Puelles na decisão dividida dos juízes
Tatiana Suarez venceu Amanda Lemos via decisão unânime
Jesus Aguilar venceu Luis Gurule via decisão unânime
Zachary Reese vs Sedriques Dumas terminou sem resultado após infração acidental
Alden Coria venceu Alessandro Costa via nocaute técnico no terceiro round
Montse Rendon venceu Alice Pereira via decisão dividida dos juízes
Daniil Donchenko venceu Rodrigo Sezinando via nocaute técnico no primeiro round
