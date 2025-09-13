Topo

Guarani derrota Náutico e assume liderança do grupo na Série C

O Guarani derrubou a invencibilidade do Náutico na segunda rodada do quadrangular do acesso da Série C. Neste sábado, nos Aflitos, o Bugre venceu o Timbu por 2 a 0, com gols de Bruno Santos e Alan Santos, ambos no primeiro tempo. O goleiro Dalberson ainda brilhou, defendendo até uma cobrança de pênalti e garantindo a vitória campineira.

Vale destacar que, com o resultado, o Guarani soma seus primeiros três pontos na fase, enquanto o Náutico, que também tem três pontos, viu sua sequência invicta de 13 partidas chegar ao fim.

Situação da tabeça

Com a vitória, o Guarani se recupera da derrota no dérbi para a Ponte Preta e embolou o quadrangular do acesso. Já o Náutico precisará reagir nos próximos jogos para se manter na briga pelo acesso à Série B.

? Resumo do jogo

?NÁUTICO 0 x 2 GUARANI ?

? Competição: 2ª rodada do quadrangular do acesso da Série C

?? Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 17h (de Brasília)

Gols

  • ? Bruno Santos, aos 21? do 1ºT (Guarani)

  • ? Alan Santos, aos 23? do 1ºT (Guarani)

Como foi o jogo?

O Guarani começou mais objetivo e letal no ataque. Aos 21 minutos, Bruno Santos abriu o placar após escanteio e desvio da defesa alvirrubra. Dois minutos depois, Alan Santos ampliou, aproveitando falha na marcação. No segundo tempo, o Náutico pressionou em busca de reação, mas Dalberson fez defesas decisivas, incluindo um pênalti cobrado por Vinícius aos 10 minutos, mantendo o zero no placar do Bugre.

Próximos jogos

? Guarani - recebe o Brusque no Brinco de Ouro, no domingo, pela 3ª rodada do quadrangular.

? Náutico - visita a Ponte Preta, no sábado, pela 3ª rodada do quadrangular

Confira outros resultados deste sábado pela Série C

Caxias 0 x 0 São Bernardo

