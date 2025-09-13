Mirassol vence Grêmio na Arena e entra no G4 do Brasileirão

O Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0 neste sábado, na Arena do Grêmio, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A. Alesson marcou o gol da vitória em Porto Alegre.

O resultado coloca o Mirassol no G4 do torneio, dentro da zona de classificação direta para a próxima Copa Libertadores, com 38 pontos. Na próxima rodada, o clube paulista viaja ao Rio de Janeiro para duelar com o Botafogo, na próxima quarta-feira, às 19h30.

Do outro lado, o Grêmio segue em 13º e próximo à zona de rebaixamento, com 26 pontos. O time do técnico Mano Menezes tem a chance de se recuperar na tabela no GreNal: o time encara o Inter no próximo domingo, às 17h30.

Mirassol brilha, e Grêmio tem confusão em substituição

O Mirassol não sentiu o peso de atuar fora de casa. Com mais posse de bola, maior número de finalizações e volume de jogo, o time do interior paulista transformou o bom desempenho em vitória, enquanto o Grêmio não conseguiu levar perigo ao gol adversário. O gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo: em cobrança de falta, Reinaldo cruzou com precisão, a bola desviou na trave e sobrou para Alesson marcar com o gol aberto. Inicialmente anulado por impedimento, o VAR revisou o lance e validou o tento, garantindo a vantagem para o Mirassol no Brasileirão.

Do lado tricolor, além da falta de efetividade da equipe, Mano Menezes e o quarto árbitro protagonizaram uma polêmica. A substituição de Alysson por Pavón deixou o treinador irritado, sugerindo que a arbitragem errou. A transmissão do Premiere mostrou Mano Menezes visivelmente indignado com a saída do atacante, chegando a discutir com um de seus auxiliares. O árbitro auxiliar também mostrou a ficha em que os números dos jogadores que saíram e entraram em campo estavam corretos.

Lances de destaque

Quase! Aos 7 minutos do primeiro tempo, O Grêmio errou na saída de bola, José Aldo finalizou de chapa e quase acertou o ângulo esquerdo de Volpi.

Mirassol leva perigo. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Reinaldo recebeu na esquerda e cruzou. Cristian se antecipou à zaga e cabeceou de peixinho, mas a bola saiu ao lado da trave.

Que chance! Aos 26 minutos do primeiro tempo, Marlon recebeu ótimo passe de Alysson, finalizou no canto e Walter defendeu. Na sobra, Cristaldo chutou com o gol aberto, mas a bola saiu.

Resposta do Mirassol. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Alesson puxou o contra-ataque e a bola sobrou para Negueba, que finalizou para grande defesa de Volpi. Na sequência, a zaga afastou o perigo.

1 a 0. Aos 45 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta, Reinaldo cruzou com precisão, a bola desviou e acertou a trave. Na sobra, Alesson marcou com o gol aberto, mas a arbitragem anulou por impedimento. O VAR revisou o lance e validou o gol.

Reclamação tricolor. Aos 50 minutos do primeiro tempo, A bola foi levantada na área, Noriega dividiu com Walter e caiu pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Os jogadores tricolores reclamaram bastante.

Que defesa! Aos 14 minutos do segundo tempo, Danielzinho recebeu na entrada da área pela esquerda e tentou finalizar no ângulo. Tiago Volpi fez uma bela defesa.

Volpi de novo! Aos 39 minutos do segundo tempo, Cristian recebeu livre na área e finalizou rasteiro, no cantinho, mas Volpi espalmou.

Ficha técnica:

Grêmio 0 X 1 Mirassol

Data e horário: 13 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília).

Competição: 23ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Árbitro: Lucas Casagrande.

Assistentes: Bruno Boschilla, Gizeli Casaril.

VAR: Caio Max.

Cartões amarelos: João Victor, Neto Moura (MIR); Kannemann, Cuéllar (GRE).

Gols: Alesson (45'/1ºT).

Grêmio: Tiago Volpi, João Pedro, Noriega, Kannemann, Marlon, Cuéllar, Arthur Melo, Dodi (Cristian Oliveira), Cristaldo (Aravena), Alysson (Pavón), Braithwaite (André). Técnico: Mano Menezes.

Mirassol: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo, Neto Moura (Roni), Danielzinho, José Aldo (Shaylon), Negueba (Chico Kim), Cristian (Mateus Bianqui), Alesson (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.