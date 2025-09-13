Grêmio x Mirassol: destaque e decepção do jogo pelo Brasileirão
No duelo pelo Brasileirão 2025, o Mirassol surpreendeu o Grêmio e saiu da Arena neste sábado com uma vitória importante por 1 a 0. A partida ficou marcada pelas atuações individuais, com destaque para o goleiro Walter, decisivo para o triunfo dos visitantes, e decepção para Alysson, que teve desempenho abaixo do esperado pelo lado gremista.
Destaque em Campo
Walter (Mirassol)
- Atuou por 90 minutos
- Defesas: 5
- Bolas áreas afastadas: 3
- Dados: SofaScore
Resumo da atuação: Experiente goleiro mostrou novamente que apresenta ótima forma com a camisa do Mirassol.
Decepção em Campo
Alysson (Grêmio)
- Atuou por 63 minutos
- Ganhou apenas 6 de 16 duelos individuais
- Perdeu 16 vezes a posse de bola
- Acertou apenas 1 de 4 cruzamentos
- Completou 2 de 5 dribles
- Dados: SofaScore
Resumo da atuação: Jogador não conseguiu dar a profundidade esperada pelo técnico Mano Menezes e acabou substituído no 2º tempo.