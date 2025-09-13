Topo

Grêmio x Mirassol: destaque e decepção do jogo pelo Brasileirão

13/09/2025 19h03

No duelo pelo Brasileirão 2025, o Mirassol surpreendeu o Grêmio e saiu da Arena neste sábado com uma vitória importante por 1 a 0. A partida ficou marcada pelas atuações individuais, com destaque para o goleiro Walter, decisivo para o triunfo dos visitantes, e decepção para Alysson, que teve desempenho abaixo do esperado pelo lado gremista.

Destaque em Campo

Walter (Mirassol)

  • Atuou por 90 minutos

  • Defesas: 5

  • Bolas áreas afastadas: 3

  • Dados: SofaScore

Resumo da atuação: Experiente goleiro mostrou novamente que apresenta ótima forma com a camisa do Mirassol.

Decepção em Campo

Alysson (Grêmio)

  •  Atuou por 63 minutos

  •  Ganhou apenas 6 de 16 duelos individuais

  •  Perdeu 16 vezes a posse de bola

  • Acertou apenas 1 de 4 cruzamentos

  • Completou 2 de 5 dribles

  • Dados: SofaScore

Resumo da atuação: Jogador não conseguiu dar a profundidade esperada pelo técnico Mano Menezes e acabou substituído no 2º tempo.

