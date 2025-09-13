Grêmio enfrenta o Mirassol, sensação do Brasileiro, com o apoio da Arena lotada

O sábado reserva um duelo que carrega ingredientes de afirmação e surpresa no Campeonato Brasileiro. Grêmio e Mirassol se enfrentam às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 23ª rodada. Enquanto o time gaúcho busca consistência sob o comando de Mano Menezes, o clube paulista é uma das grandes novidades da temporada, ocupando a sexta colocação com 35 pontos, dentro da zona de classificação à Libertadores.

A campanha do Mirassol impressiona não apenas pela posição na tabela, mas pela forma como tem se comportado diante de adversários de maior tradição. A goleada por 5 a 1 sobre o Bahia, na rodada anterior, foi um exemplo do futebol ofensivo e confiante que caracteriza a equipe de Rafael Guanaes. A solidez defensiva, aliada a uma transição rápida e eficiente, faz do Mirassol um visitante perigoso, mesmo diante de grandes públicos como o que se espera na Arena neste fim de semana.

Do lado gremista, a temporada tem sido marcada por altos e baixos. O empate no Maracanã com o Flamengo por 1 a 1 foi importante para recuperar a confiança, mas ainda não apagou as oscilações que mantêm o time estacionado na parte intermediária da tabela, com 25 pontos, em 13º lugar.

A expectativa da diretoria e da torcida é que Mano Menezes consiga, a partir de agora, dar sequência a uma campanha mais estável. "Precisamos transformar as boas atuações em vitórias. Esse é o passo que falta para reagirmos na competição", afirmou o treinador em tom de cobrança.

O Grêmio terá de lidar com ausências significativas. O lateral-direito Marcos Rocha e o centroavante Carlos Vinícius estão fora da partida por problemas físicos, diminuindo as opções de Mano Menezes. Em contrapartida, o treinador poderá contar pela primeira vez com Arthur, ex-Juventus-ITA, além do retorno do zagueiro Gustavo Martins, recuperado de desconforto muscular. A formação ofensiva ainda depende da condição física de Cristian Olivera, que jogou os 90 minutos pelo Uruguai no meio da semana, mas a tendência é que esteja em campo.

As pontas devem ser ocupadas por Pavón e Aravena, já que Willian segue em preparação para o clássico Gre-Nal e não foi relacionado. A ausência do meia-atacante, de grande expectativa desde a chegada, reforça o desafio de Mano em encontrar soluções de imediato para um setor criativo que ainda não conseguiu engrenar. O jogo diante do Mirassol, portanto, será também um teste para alternativas que possam render a curto prazo.

Pelo lado paulista, a boa notícia é a volta de Gabriel. O meia, recuperado de lesão na coxa que o tirou das últimas três rodadas, treinou normalmente durante a semana e deve reassumir a titularidade, no lugar de José Aldo. O retorno de um dos principais articuladores da equipe é motivo de otimismo para Rafael Guanaes, que terá praticamente força máxima à disposição, já que a única ausência é o lateral-esquerdo PH, fora de combate desde o início da temporada.

A consistência do Mirassol em 2025 tem despertado atenção não apenas pela tabela, mas também pela maturidade competitiva. O time soube equilibrar juventude e experiência, aproveitando o entrosamento de um elenco que mantém a base do último ano. Jogar diante do Grêmio, em um ambiente de pressão e expectativa de grande público, será mais um teste de personalidade para uma equipe que já mostrou não se intimidar fora de casa.

Entre os personagens deste encontro está o lateral Reinaldo, que defendeu o Grêmio em temporadas recentes e hoje veste a camisa do Mirassol. Ele é o artilheiro do time com sete gols, dois de pênalti e um de falta, aproveitando bem a sua qualidade de finalização.

O jogador não escondeu a emoção em voltar à Arena, mas deixou claro que a prioridade é o atual clube. "Hoje estamos de lados diferentes e cada um vai lutar pelo seu prato de comida, mas eu tenho um enorme carinho pelo Grêmio. Vivi grandes momentos, fui bem acolhido por todos, fiz muitos amigos e me sinto um pouco gremista. Será especial voltar. Tenho grandes amigos lá e tenho certeza que o time vai reagir no Brasileirão, mas espero que seja depois dessa rodada."

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X MIRASSOL

GRÊMIO - Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Pedro), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi (Cristaldo) e Arthur; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (José Aldo); Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).