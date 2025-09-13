Topo

Garro sente panturrilha no aquecimento e desfalca Corinthians contra o Flu

Rodrigo Garro, do Corinthians - Gabriel Machado/AGIF
Rodrigo Garro, do Corinthians Imagem: Gabriel Machado/AGIF
13/09/2025 21h27

Rodrigo Garro, camisa 8 do Corinthians, sentiu a panturrilha direita durante aquecimento e acabou virando desfalque contra o Fluminense neste sábado.

O que aconteceu

O meia apareceu na lista de reservas do Alvinegro antes do confronto, mas sentiu incômodo e deixou o banco.

Garro foi titular na última partida do Corinthians, contra o Athletico, na classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O meia foi autor do primeiro gol da equipe paulista e foi substituído já aos 34 minutos da segunda etapa.

