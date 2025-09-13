Topo

Esporte

Garro sente dores no aquecimento e vira baixa no Corinthians contra o Fluminense

13/09/2025 21h12

O Corinthians pode ganhar mais uma dor de cabeça para a sequência da temporada. O meia Rodrigo Garro sentiu dores na panturrilha direita durante o aquecimento e foi cortado do banco de reservas para a partida contra o Fluminense, que acontece neste sábado, no Maracanã.

Garro era tido como um provável titular do Corinthians para o duelo contra o Tricolor carioca, mas o técnico Dorival Júnior optou inicialmente por poupá-lo, começando com o argentino no banco de reservas. Agora, devido a dores na panturrilha, o meia foi cortado até dos relacionados.

Vitinho foi o escolhido pelo comandante corintiano para substituir Garro e faz seu primeiro jogo como titular do Corinthians diante do Fluminense.

Com a questão física de Garro, o Corinthians fica com pouquíssimas opções para o meio-campo neste momento. A única peça disponível para Dorival Júnior para o jogo contra o Fluminense é o jovem volante André Luiz, da base alvinegra. Dieguinho, eventualmente, também pode exercer a função de um meia mais ofensivo.

Para o embate deste sábado, o Corinthians já não conta com o atacante Memphis Depay (edema na coxa direita), e com os meio-campistas Breno Bidon (suspenso), Raniele (transição física), Charles (dores no joelho), José Martínez (trauma no tornozelo esquerdo) e André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo).

Números de Garro

Destaque do Corinthians no ano passado, Garro sofreu com lesões nesta temporada e possui números tímidos. Ele balançou as redes duas vezes e distribuiu cinco passes para gol em 26 jogos, 19 como titular.

Próximos jogos do Corinthians

  • Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

  • Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Palmeiras: auxiliar exalta Flaco após multas; estafe do atleta nega punição

Bruno Rodrigues vira exemplo no Palmeiras ao voltar a jogar após quase dois anos: "É um campeão"

Garro sente panturrilha no aquecimento e desfalca Corinthians contra o Flu

Auxiliar de Abel revela multas a Flaco López e exalta evolução: "Exemplo claro de paciência"

Luisa Stefani e húngara Babos viram sobre dupla brasileira e são campeãs do SP Open de tênis

Garro sente dores no aquecimento e vira baixa no Corinthians contra o Fluminense

Andreas Pereira valoriza carinho da torcida em sua estreia pelo Palmeiras

Flamengo obtém efeito suspensivo e Bruno Henrique é liberado para atuar até novo julgamento

Vila Nova sofre empate do Remo no fim e desperdiça chance de subir na classificação da Série B

Vila Nova e Remo empatam pela Série B do Brasileiro

Vitor Roque lidera recital, Palmeiras é avassalador e despedaça o Inter pelo Brasileirão