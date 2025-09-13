Garro sente dores no aquecimento e vira baixa no Corinthians contra o Fluminense

O Corinthians pode ganhar mais uma dor de cabeça para a sequência da temporada. O meia Rodrigo Garro sentiu dores na panturrilha direita durante o aquecimento e foi cortado do banco de reservas para a partida contra o Fluminense, que acontece neste sábado, no Maracanã.

Garro era tido como um provável titular do Corinthians para o duelo contra o Tricolor carioca, mas o técnico Dorival Júnior optou inicialmente por poupá-lo, começando com o argentino no banco de reservas. Agora, devido a dores na panturrilha, o meia foi cortado até dos relacionados.

Vitinho foi o escolhido pelo comandante corintiano para substituir Garro e faz seu primeiro jogo como titular do Corinthians diante do Fluminense.

O meia Rodrigo Garro sentiu dores na panturrilha direita durante o aquecimento e foi cortado da partida. ? Corinthians (@Corinthians) September 13, 2025

Com a questão física de Garro, o Corinthians fica com pouquíssimas opções para o meio-campo neste momento. A única peça disponível para Dorival Júnior para o jogo contra o Fluminense é o jovem volante André Luiz, da base alvinegra. Dieguinho, eventualmente, também pode exercer a função de um meia mais ofensivo.

Para o embate deste sábado, o Corinthians já não conta com o atacante Memphis Depay (edema na coxa direita), e com os meio-campistas Breno Bidon (suspenso), Raniele (transição física), Charles (dores no joelho), José Martínez (trauma no tornozelo esquerdo) e André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo).

Números de Garro

Destaque do Corinthians no ano passado, Garro sofreu com lesões nesta temporada e possui números tímidos. Ele balançou as redes duas vezes e distribuiu cinco passes para gol em 26 jogos, 19 como titular.

Próximos jogos do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)