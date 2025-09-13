Garro encerra longo jejum pelo Corinthians e mira sequência inédita em 2025

O meio-campista Rodrigo Garro foi um dos destaques da classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil, sobre o Athletico-PR. O argentino participou dos dois gols da equipe na vitória por 2 a 1, na última quarta-feira, e encerrou um longo jejum.

O camisa 8 voltou a balançar as redes depois de seis meses. O último tento de Garro havia sido anotado no duelo contra o Santos, no dia 9 de março, pela semifinal do Paulistão. O Timão venceu o clássico por 2 a 1.

Sequência inédita

O jogador agora mira uma sequência inédita na temporada de 2025. Ele ainda não conseguiu marcar gols por dois jogos consecutivos.

Garro, inclusive, só participou de tentos por duas partidas seguidas neste ano uma única vez, em março. Depois de anotar o gol da vitória sobre o Santos, ele concedeu uma assistência no triunfo de 2 a 0 em cima do Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores. A equipe, porém, não evitou a eliminação do torneio.

Números de Garro

Destaque do Corinthians no ano passado, Garro sofreu com lesões nesta temporada e possui números tímidos. Ele balançou as redes duas vezes e distribuiu cinco passes para gol em 26 jogos, 19 como titular.

Próximo jogo do Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

(23ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

13/09 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela