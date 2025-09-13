Topo

Esporte

Fortaleza x Vitória: destaque e decepção do jogo pelo Brasileirão

13/09/2025 18h50

No triunfo do Fortaleza contra o Vitória, os defensores apareceram como destaque e decepção da partida válida pelo Brasileirão.  Enquanto o lateral Bruno Pacheco se destacou neste sábado com números sólidos, o zagueiro Camutanga encontrou dificuldades em campo.

Confira os destaques positivos e negativos da partida:

Destaque em Campo

Bruno Pacheco (Fortaleza)

  • Atuou por 90 minutos

  • Gols: 1

  • Duelos pelo alto: 9 ganhos em 12

  • Cortes: 4

  • Desarmes: 3

  • Dados: SofaScore

Resumo da atuação: Foi importante tanto na parte ofensiva como defensiva, com números sólidos.

Decepção em Campo

Camutanga (Vitória)

  •  Atuou por 90 minutos

  •  Ganhou apenas 4 de 11 duelos individuais

  •  Perdeu 11 vezes a posse de bola

  • Dados: SofaScore

Resumo da atuação: Sofreu em ações individuais e, como zagueiro, desperdiçou muito a posse de bola.

