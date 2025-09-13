Fortaleza x Vitória: destaque e decepção do jogo pelo Brasileirão
No triunfo do Fortaleza contra o Vitória, os defensores apareceram como destaque e decepção da partida válida pelo Brasileirão. Enquanto o lateral Bruno Pacheco se destacou neste sábado com números sólidos, o zagueiro Camutanga encontrou dificuldades em campo.
Confira os destaques positivos e negativos da partida:
Destaque em Campo
Bruno Pacheco (Fortaleza)
- Atuou por 90 minutos
- Gols: 1
- Duelos pelo alto: 9 ganhos em 12
- Cortes: 4
- Desarmes: 3
- Dados: SofaScore
Resumo da atuação: Foi importante tanto na parte ofensiva como defensiva, com números sólidos.
Decepção em Campo
Camutanga (Vitória)
- Atuou por 90 minutos
- Ganhou apenas 4 de 11 duelos individuais
- Perdeu 11 vezes a posse de bola
- Dados: SofaScore
Resumo da atuação: Sofreu em ações individuais e, como zagueiro, desperdiçou muito a posse de bola.