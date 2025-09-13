Fortaleza x Vitória: destaque e decepção do jogo pelo Brasileirão

No triunfo do Fortaleza contra o Vitória, os defensores apareceram como destaque e decepção da partida válida pelo Brasileirão. Enquanto o lateral Bruno Pacheco se destacou neste sábado com números sólidos, o zagueiro Camutanga encontrou dificuldades em campo.

Confira os destaques positivos e negativos da partida:

Destaque em Campo

Bruno Pacheco (Fortaleza)

Atuou por 90 minutos

Gols: 1

Duelos pelo alto: 9 ganhos em 12

Cortes: 4

Desarmes: 3

Dados: SofaScore

Resumo da atuação: Foi importante tanto na parte ofensiva como defensiva, com números sólidos.

Decepção em Campo

Camutanga (Vitória)

Atuou por 90 minutos

Ganhou apenas 4 de 11 duelos individuais

Perdeu 11 vezes a posse de bola

Dados: SofaScore

Resumo da atuação: Sofreu em ações individuais e, como zagueiro, desperdiçou muito a posse de bola.