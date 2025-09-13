Topo

Fluminense x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Partida será disputada no Maracanã - Bruno Braz / UOL
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/09/2025 05h30

Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fluminense não vence há dois jogos no Brasileirão. A equipe de Renato Gaúcho vem de um empate em 0 a 0 contra o Santos, jogando na Vila Belmiro.

Do outro lado, o Corinthians vem de dois jogos sem perder, mas empatou jogando em casa na rodada passada. A equipe de Dorival Júnior recebeu o rival Palmeiras e ficou no 1 a 1.

As duas equipes chegam embaladas pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil no meio de semana. O Flu eliminou o Bahia com 2 a 1 no agregado, enquanto o Timão bateu o Athletico por 3 a 0 na soma dos placares dos dois jogos.

Fluminense x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 13 de setembro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

