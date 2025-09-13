Fluminense finaliza preparação para encarar o Corinthians; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, o elenco do Fluminense finalizou a preparação para encarar o Corinthians, pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para este sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O técnico Renato Gaúcho pode optar por poupar alguns atletas para o confronto. Isso porque a equipe carioca irá encarar o Lanús, na Argentina, na próxima terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Sul-Americana.

O único desfalque certo é o lateral direito Samuel Xavier. O atleta sofreu uma lesão de grau 2 no último dia 30 de agosto, em duelo contra o Bahia. Assim, segue em recuperação.

Deste modo, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules e Martinelli; Canobbio, Nonato e Kevin Serna; Everaldo (Cano).

Assim como o Corinthians, o Fluminense também vem de classificação na Copa do Brasil. O Tricolor das Laranjeiras eliminou o Bahia no meio desta semana, revertendo o resultado do jogo de ida e vencendo o confronto por 2 a 1 no placar agregado. Com isso, os cariocas garantiram sua vaga na semi.

No Brasileiro, o Flu vive altos e baixos. Nas últimas cinco rodadas, a equipe ganhou duas, empatou outras duas e perdeu uma.

No momento, os comandados de Renato Gaúcho estão em nono lugar, com 28 pontos.