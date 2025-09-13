Corinthians 'acha' gol de falta, vence Flu no Maracanã e dá salto na tabela
O Corinthians venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. Matheuzinho, em cruzamento que acabou nas redes de Fábio, "achou" o único gol de um jogo com apenas duas finalizações do Timão dentro do Maracanã.
Com o resultado, o elenco paulista chegou a 29 pontos, encerrando o dia em 9º lugar e subindo três posições na tabela. A equipe carioca, por outro lado, se manteve com 28 pontos e caiu para a 10ª colocação.
As equipes voltam a campo nesta semana: o Flu visita o Lanús, na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Sul-Americana. Já o Timão enfrenta o Sport, em Recife, no domingo, pelo Brasileirão, também às 21h30.
Gols e destaques
Antes do jogo, Garro sentiu a panturrilha direita e foi corotado. O meia apareceu na lista dos reservas do Alvinegro, mas alegou dores no aquecimento e ficou sem condições de atuar.
Em uma das poucas chances do 1º tempo, Cano perdeu gol cara a cara. O centroavante recebeu passe incrível de Ganso quebrando a marcação, mas cabeceou sozinho nas mãos de Hugo Souza.
Hugo evitou tento de Lima. Cano virou a jogada com o meia que, sem marcação, finalizou de dentro da grande área no canto. O goleiro do Corinthians caiu e fez a defesa em dois tempos.
Matheuzinho abriu o placar com "achado"! Já na etapa final, o lateral cobrou falta de muito longe, na esquerda do campo. A bola viajou e André Ramalho até tentou o desvio, mas o lance entrou direto no gol de Fábio, aos 28 minutos, e decretou a vitória paulista no Maracanã.
Ficha técnica
Fluminense 0 x 1 Corinthians
Competição: 23ª rodada da Série A do Brasileirão
Local: Maracanã - Rio de Janeiro
Data e hora: 13 de setembro de 2025, às 21h (de Brasília)
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Felipe Alan Costa de Oliveira
VAR: Daniel Nobre Bins
Gol: Matheuzinho, aos 28'/2ºT
Amarelos: Ganso e Renato Gaúcho (técnico) (Fluminense); Matheuzinho, Gui Negão, Talles Magno, Hugo Souza e Gustavo Henrique (Corinthians)
Fluminense: Fábio; Júlio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Gabriel Fuentes; Otávio, Facundo Bernal (John Kennedy), Lima (Soteldo) e Ganso (Lucho Acosta); Santi Moreno (Riquelme) e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho
Corinthians: Hugo Souza; Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Matheuzinho, Maycon (Hugo), Ryan e Matheus Bidu (Talles Magno); Vitinho (Yuri Alberto), Kayke (André) e Gui Negão (Romero). Técnico: Dorival Júnior