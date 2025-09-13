Filipe Luis rejeita proposta do Fenerbahce e segue no Flamengo

O Flamengo segue com os treinos visando o duelo contra o Juventude, neste domingo, no Alfredo Jaconi. Os rubro-negros vão em busca de mais uma vitória para seguirem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Fora de campo, os flamenguistas ficaram apreensivos após o Fenerbahce, da Turquia, mostrar interesse na contratação do técnico Filipe Luís. O treinador foi um dos cotados para substituir José Mourinho.

Início de viagem para Caxias do Sul. Do CT ao aeroporto! ????#PeloBrasil pic.twitter.com/P0HQxOZK2y ? Flamengo (@Flamengo) September 13, 2025

No entanto, Filipe Luís rejeitou qualquer chance de deixar o Flamengo neste momento. Assim, o comandante segue no clube carioca.

O interesse dos turcos fez com que a diretoria rubro-negra ligasse o sinal de alerta. Tanto que uma proposta de extensão de vínculo já começou a ser conversada entre as partes.

Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim da temporada. Os rubro-negros querem ampliar o vínculo por mais um ano, com possibilidade de renovação por mais um.