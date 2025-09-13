Topo

Esporte

Filipe Luis rejeita proposta do Fenerbahce e segue no Flamengo

13/09/2025 13h50

O Flamengo segue com os treinos visando o duelo contra o Juventude, neste domingo, no Alfredo Jaconi. Os rubro-negros vão em busca de mais uma vitória para seguirem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Fora de campo, os flamenguistas ficaram apreensivos após o Fenerbahce, da Turquia, mostrar interesse na contratação do técnico Filipe Luís. O treinador foi um dos cotados para substituir José Mourinho.


No entanto, Filipe Luís rejeitou qualquer chance de deixar o Flamengo neste momento. Assim, o comandante segue no clube carioca.

O interesse dos turcos fez com que a diretoria rubro-negra ligasse o sinal de alerta. Tanto que uma proposta de extensão de vínculo já começou a ser conversada entre as partes.

Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim da temporada. Os rubro-negros querem ampliar o vínculo por mais um ano, com possibilidade de renovação por mais um.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

João Fonseca vence grego, e Brasil sai na frente no confronto da Copa Davis

Com titulares de volta, Botafogo terá mudanças contra o São Paulo

Que horas começa o UFC Lopes x Silva hoje? Horários, lutas e onde assistir ao vivo

Filipe Luis rejeita proposta do Fenerbahce e segue no Flamengo

Onde vai passar Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Com um a menos e Mbappé decisivo, Real Madrid supera Real Sociedad e se mantém 100% na LaLiga

Mbappé marca, e Real Madrid vence a Sociedad fora de casa pelo Espanhol

Flamengo: Bruno Henrique não enfrenta o Juventude; veja lista de relacionados

Mbappé comanda vitória do Real que teve Militão como melhor brasileiro

Corinthians alerta torcedores sobre cadastro facial para jogo com Fluminense

Sem Memphis, Corinthians deve ter trio GYN contra o Flu; veja provável time