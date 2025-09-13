Escalação do Palmeiras: Andreas Pereira começa no banco contra o Internacional

A escalação do Palmeiras está definida para o duelo deste sábado, contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade para o duelo com o Internacional é Andreas Pereira. O mais novo reforço do Palmeiras começa no banco de reservas, mas tem a expectativa de estrear pelo novo clube após voltar da Seleção Brasileira.

Outra novidade para o jogo deste sábado é Raphael Veiga. O meio-campista está recuperado das dores no púbis que o tiraram dos últimos seis compromissos do Verdão na temporada e é opção para o auxiliar técnico João Martins, uma vez que Abel Ferreira está suspenso.

Já Bruno Rodrigues voltou a ser relacionado após mais de um ano e meio. O último jogo do atacante foi em janeiro de 2024. De lá para cá, ele se limitou ao tratamento de graves lesões nos joelhos.

A escalação do Palmeiras completa conta com Weverton; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Facundo Torres; Vitor Roque e Flaco López.

Esse é o último jogo do Palmeiras antes do confronto importantíssimo contra o River Plate, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O Palmeiras é o atual terceiro colocado do Brasileirão, com 43 pontos, e pode colar no líder Flamengo, que tem um jogo a mais no torneio, se vencer o Internacional neste sábado.