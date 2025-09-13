Em jogo de sete gols, Juventus bate a Inter de Milão no clássico italiano

Em uma partida emocionante, a Juventus venceu a Inter de Milão por 4 a 3 neste sábado, no Allianz Stadium, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa marcaram com Kelly, Yildiz, Thuram e Adzic. Por sua vez, os visitantes fizeram com Çalhanoglu (duas vezes) e Marcus Thuram.

Situação do confronto / Situação da Tabela

Com a vitória, a Juventus mantém o 100% de aproveitamento na Serie A: três vitórias em três partidas. A Inter de Milão sofreu sua segunda derrota seguida, tendo três pontos em três jogos.

Os gols do jogo

Primeiro Tempo

A Juventus abriu o placar aos 12 minutos de jogo. Após cruzamento na área, Bremer escorou e Kelly mandou para o fundo das redes. O primeiro gol de muitos que sairiam na partida.

A Inter não deixou barato e empatou ainda no primeiro tempo. Aos 29 minutos, Çalhanoglu recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro com muita força. O goleiro Di Gregorio não conseguiu evitar o primeiro tento da equipe de Milão.

Porém, a Juve logo voltou à frente do placar. Aos 38 minutos, o turco Yildiz arriscou de fora da área e marcou um golaço. O camisa 10 acertou um belo chute no canto direito do goleiro Sommer, que nada pôde fazer.

Segundo Tempo

Aos 20 minutos, Çalhanoglu apareceu novamente. Depois um bate e rebate na área, o turco matou a bola no peito e, com um belo voleio, empatou novamente para a Inter.

Dez minutos depois, em cobrança de escanteio de Dimarco, Marcus Thuram, subiu no escanteio e virou o placar para a equipe de Milão.

Mas a conta não parou por aí. Aos 37 minutos, em cobrança de falta, Thuram, desta vez o da Juve, subiu mais alto e cabeceou para o fundo das redes.

Por fim, aos 46 do segundo tempo, o jovem Vasilije Adži?, de 19 anos e natural de Montenegro, acertou um belíssimo chute de fora da área e deu a vitória à Juventus.

Próximos jogos

Juventus

Joga contra o Borussia Dortmund nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, pela Liga dos Campeões.

Inter de Milão

Encara o Ajax na quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, pela Liga dos Campeões.

? Resumo do jogo

? JUVENTUS 4 x 3 INTER DE MILÃO ?

? Competição: Campeonato Italiano (3ª rodada)

?? Local: Allianz Stadium, em Turim, na Itália

? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 13h00 (de Brasília)

Gols