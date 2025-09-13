Em disputa pela titularidade, Giay é o líder de desarmes do Palmeiras no Brasileirão

Agustín Giay se destaca no Palmeiras como uma das referências defensivas e lidera uma estatística importante do time nesta temporada de Campeonato Brasileiro. Segundo o Sofascore, o lateral direito tem a maior média de desarmes por jogo do elenco, com 2,5.

O arentino, pornatnto, fica à frente de Gustavo Gómez (2,1) e Felipe Anderson (2,1), mostrando sua consistência e intensidade na proteção da defesa alviverde.

Apesar de liderar estatísticas defensivas, o jovem de 21 anos tem enfrentado concorrência direta de Khellven na posição. Desde a chegada do lateral de 24 anos nesta janela de transferências, Abel Ferreira promoveu rodízio entre os dois. Nos últimos quatro jogos, cada um começou titular duas vezes, e em algumas partidas houve troca de lateral por lateral durante o segundo tempo.

Giay foi titular nas partidas contra Ceará e Universitario-PER, disputando 90 minutos no primeiro jogo e o tempo completo no segundo. No duelo contra o Botafogo, Khellven iniciou entre os 11, mas Giay voltou na etapa final. Na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, Khellven começou jogando e deu lugar a Giay aos 39 minutos, reforçando o rodízio que Abel Ferreira vem aplicando na equipe.

No último clássico contra o Corinthians, Khellven foi o escolhido para iniciar a partida, enquanto Giay ficou no banco.

Desde que assumiu a titularidade neste ano, Giay disputou 34 das 52 partidas possíveis. Com a saída de Mayke e Marcos Rocha ? negociados com Santos e Grêmio ?, o lateral consolidou seu espaço no elenco e vem se destacando não apenas na marcação, mas também na construção ofensiva, contribuindo com apoio pelos lados do campo.

Treino técnico em casa com foco no confronto de amanhã ? ? https://t.co/bo9L3YNu2L pic.twitter.com/oDkZ6ZQ516 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 12, 2025

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo neste sábado, às 18h30, no Allianz Parque, contra o Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que a disputa entre Giay e Khellven continue acirrada, com Abel Ferreira avaliando o melhor nome para iniciar o clássico.