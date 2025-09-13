Em alta no Corinthians, Gui Negão se valoriza e vira alvo de sondagens do exterior

Gui Negão virou uma estrela no Corinthians. Em pouco tempo, o jovem de 18 anos foi da equipe sub-20 a titular e destaque entre os profissionais, sendo decisivo para a classificação do Timão às semifinais da Copa do Brasil. O bom momento chamou atenção do futebol do exterior.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o garoto tem sido monitorado por alguns clubes de fora do país. Um deles é o Zenit, da Rússia.

Os russos, segundo informações obtidas pela reportagem, se mostraram dispostos a oferecer 15 milhões de euros (R$ 94,2 milhões na cotação atual) pelo jogador. Fontes do Corinthians, no entanto, afirmam que nenhuma proposta oficial chegou até o momento.

A única oferta concreta foi do Montpellier, da França, ainda durante o mandato de Augusto Melo. A proposta era por empréstimo de um ano, com opção de compra de 14 milhões de euros (R$ 87,8 milhões) ao término do contrato. No entanto, como o próprio ex-presidente disse em entrevista coletiva, a oferta foi recusada.

Cria da base, Gui Negão é o grande destaque do Corinthians nos últimos jogos

Valorizado

Gui Negão também estaria sendo monitorado por times da Inglaterra e até da Arábia Saudita. O estafe do jogador vê com bons olhos uma futura transferência ao futebol inglês, apontado como uma das ligas de maior visibilidade.

A diretoria do Corinthians não pensa em vendê-lo no momento, até porque a janela está fechada. Há expectativa por parte de pessoas próximas ao garoto que novas procuras surjam até o fim do ano.

Em contrapartida, o clube precisa negociar mais atletas para cumprir a meta orçamentária estipulada no começo do ano. A gestão Augusto Melo traçou como objetivo arrecadar R$ 181 milhões com venda de jogadores em 2025. No entanto, até o momento, o saldo líquido do Timão com negociações é de R$ 73,6 milhões.

Uma alternativa para 'tapar o buraco' seria a possível venda dos naming rights. A diretoria alvinegra conversa com a Betano e outras empresas para substituir a Hypera Pharma, que dá nome à Neo Química Arena, e assumir também o patrocínio máster, atualmente ocupado pela casa de apostas Esporte da Sorte.

Com isso, caso se concretize o acordo, o Corinthians pode aumentar as receitas e compensar a falta de vendas de jogadores.

Números de Gui Negão

Em apenas dez partidas, Gui Negão já soma excelentes números para um jovem recém-promovido ao profissional. O Filho do Terrão assumiu o protagonismo diante da ausência de Yuri Alberto, balançando as redes quatro vezes e concedendo um passe para gol.

Olhando para um recorte recente, são quatro gols nos últimos cinco jogos. Ele participou de todos os três tentos que foram marcados pelo Corinthians no duelo com o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Próximo jogo do Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

(23ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

13/09 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela