Ele treinava com cabo de vassoura. Agora, avançou nos Jogos da Juventude

Quando se pensa em superação, muitos imaginam jornadas longas, marcadas por dificuldades aparentemente insuperáveis. Mas para Dionilson Gabriel dos Santos, de Junqueiro (AL), superar não foi apenas driblar limitações — foi transformar o pouco que tinha em combustível para um sonho.

Um começo improvável

Dionilson tem 15 anos e conheceu a esgrima de um jeito nada convencional: sem material, sem referências, com nada além da crença de alguns professores que viram nele um potencial. Foi na Escola Francisco de Jesus, em 2023, que tudo começou. O professor Felipe decidiu inscrever sua turma num campeonato estadual — mesmo sem espadas, máscaras ou pistas oficiais.

O treino era improvisado: cabos de vassoura viravam armas de competição, com o irmão Fábio ajudando nos ajustes.

Não tínhamos material, então começamos improvisando. Pegávamos cabo de vassoura e treinávamos. Foi tudo no improviso, mas foi ali que nasceu minha paixão pelo esporte Dionilson

Esse "faz-de-conta" virou realidade: no estadual de 2023 ele subiu ao pódio, mesmo competindo com equipamentos improvisados. Um resultado que parece mínimo para alguns, mas que para ele simbolizou o primeiro passo de uma trajetória que logo ganharia dimensão nacional.

Conquista nacional e reconhecimento

A classificação para os Jogos da Juventude veio como recompensa do esforço diário. Foi só duas semanas antes da viagem que Dionilson conseguiu seu primeiro equipamento de fato: espadas, máscara — tudo novo, tudo "de verdade".

Em Brasília, enfrentou adversários com muito mais experiência, mas mostrou coragem: chegou às quartas de final em sua estreia nacional, no individual e nas duplas mistas. "Fico feliz pelo resultado, mas sei que poderia ter sido ainda melhor. Foi uma experiência inesquecível que vou levar para toda a vida."

Não foi apenas técnica ou medalha que marcaram essa jornada, mas valores como paciência, personalidade e resiliência — virtudes destacadas também por Guilherme Toldo, esgrimista consagrado que serviu de inspiração a Dionilson. Toldo lembrou que também enfrentou adversidades parecidas no começo.

Para Dionilson, cada derrota, cada falta de equipamento, cada improviso foi parte essencial desse aprendizado. Porque competir, ele aprendeu, vai além de vencer: é persistir, é acreditar quando ninguém mais acredita — inclusive a si mesmo.