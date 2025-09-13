Dorival quebra a cabeça para montar meio-campo do Corinthians contra o Flu; veja opções

Dorival Júnior terá problemas para montar o meio-campo do Corinthians na partida contra o Fluminense, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma série de desfalques no setor, o treinador ficou com poucas opções e será obrigado a fazer mudanças.

Dorival não contará com os volantes Charles e José Martínez. O primeiro está com dores no joelho direito, enquanto o venezuelano sofreu um trauma no tornozelo defendendo sua seleção nesta data Fifa.

Além da dupla, Raniele segue em transição física e não viajou para o Rio de Janeiro. André Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, também está fora. Os meio-campistas Breno Bidon, suspenso, e Luiz Gustavo Bahia, com um edema no tornozelo esquerdo, completam a lista de desfalques no meio-campo.

Quais são as opções?

Diante das baixas, Dorival tem poucas opções para armar o Corinthians diante do Tricolor das Laranjeiras. Ele pode voltar a escalar Matheus Bidu como um ala, em uma formação de três zagueiros, como na vitória sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira.

Neste caso, o meio-campo seria formado por Maycon e Ryan, com Garro na armação. Outra alternativa é dar uma oportunidade ao jovem volante André Luiz. O garoto da base tem treinado entre os profissionais e, segundo apuração da Gazeta Esportiva, agrada ao treinador.

Assim, ele também pode manter a formação com quatro meio-campistas, tendo Maycon, Ryan, André Luiz e Garro na região central do campo. Entre os relacionados, também está o jovem Dieguinho.

E o ataque?

O setor ofensivo do Corinthians também irá sofrer mudanças. O atacante Memphis Depay sofreu um edema na coxa direita e não foi relacionado para o embate na capital fluminense.

A tendência é que Yuri Alberto também não seja titular. O camisa 9 está retornando gradualmente depois de se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal. Sendo assim, o ataque deve ser formado por Vitinho e Gui Negão. Kayke Talles Magno e Romero correm por fora.

Retornos

Apesar dos desfalques, Dorival também terá retornos no Timão. Os convocados Félix Torres e Romero estão de volta depois de servirem suas respectivas seleções.

O zagueiro André Ramalho, recuperado de um quadro de virose, também foi relacionado.

Provável escalação do Corinthians

O Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Vitinho e Gui Negão.

?? Faaala, Matheuzinho! ?? Nosso lateral falou sobre a fase do time e da sequência de jogos do Brasileirão que está por vir. ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/jzokKJLt3v ? Corinthians (@Corinthians) September 12, 2025

Próximo jogo do Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

(23ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

13/09 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela