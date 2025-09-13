Topo

Esporte

Diniz esboça escalação do Vasco para enfrentar o Ceará, adversário neste domingo

13/09/2025 14h18

O Vasco voltou aos treinos após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Os cruzmaltinos recebem o Ceará, neste domingo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, o técnico Fernando Diniz terá que fazer mudanças na equipe. A primeira delas será na zaga, pois Hugo Moura está suspenso. Com isso, Robert Renan e Carlos Cuesta brigam por um lugar ao lado de Lucas Freitas.

Na lateral esquerda, Lucas Piton deixou o gramado contra o Botafogo com um problema no tornozelo e virou dúvida. Diniz pode improvisar Puma Rodríguez ou escalar Victor Luís. No meio, sem Jair e Tchê Tchê, lesionados, Mateus Carvalho é o favorito a compor o setor de marcação com Barros.

Provável Escalação

Assim, o Vasco deve ir a campo com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan (Carlos Cuesta), Lucas Freitas e Victor Luís (Puma Rodríguez); Barros, Mateus Carvalho e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Com 22 pontos em 21 jogos, os cruzmaltinos precisam da vitória para se afastarem da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Onde vai passar Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Diniz esboça escalação do Vasco para enfrentar o Ceará, adversário neste domingo

João Fonseca vence grego, e Brasil sai na frente no confronto da Copa Davis

Com titulares de volta, Botafogo terá mudanças contra o São Paulo

Que horas começa o UFC Lopes x Silva hoje? Horários, lutas e onde assistir ao vivo

Filipe Luis rejeita proposta do Fenerbahce e segue no Flamengo

Onde vai passar Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Com um a menos e Mbappé decisivo, Real Madrid supera Real Sociedad e se mantém 100% na LaLiga

Mbappé marca, e Real Madrid vence a Sociedad fora de casa pelo Espanhol