Diniz esboça escalação do Vasco para enfrentar o Ceará, adversário neste domingo
O Vasco voltou aos treinos após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Os cruzmaltinos recebem o Ceará, neste domingo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.
Para esta partida, o técnico Fernando Diniz terá que fazer mudanças na equipe. A primeira delas será na zaga, pois Hugo Moura está suspenso. Com isso, Robert Renan e Carlos Cuesta brigam por um lugar ao lado de Lucas Freitas.
Provável Escalação
Assim, o Vasco deve ir a campo com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan (Carlos Cuesta), Lucas Freitas e Victor Luís (Puma Rodríguez); Barros, Mateus Carvalho e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
Com 22 pontos em 21 jogos, os cruzmaltinos precisam da vitória para se afastarem da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.