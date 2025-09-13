Topo

Destaque do wrestling, Thamires Machado é flagrada no antidoping e fica fora do Mundial

13/09/2025 09h00

Décima colocada no ranking mundial de wrestling na categoria até 76 kg, estilo livre feminino, Thamires Machado testou positivo em um exame antidoping e desfalcará a seleção brasileira no Campeonato Mundial da modalidade, que será realizado deste sábado até o próximo dia 21.

A Confederação Brasileira de Wrestling (CBW) informou que a atleta de 25 anos está suspensa preventivamente pelo Programa de Controle Antidoping desenvolvido pela United World Wrestling (UWW), entidade que regula o esporte, em parceria com a organização Internacional Testing Agency (ITA).

Foi detectada a substância proibida 19-norandrosterona, um asteroide anabolizante, em exame realizado em julho, durante o Ranking Series de Budapeste, na Hungria, no qual a brasileira conquistou a medalha de ouro. Segundo a CBW, Machado optou por não entrar com recurso para solicitar a contraprova da testagem - o prazo se encerrou em 25 de agosto.

"A direção da CBW lamenta profundamente o ocorrido, que vai inteiramente de encontro às diretrizes éticas da Confederação e foge do seu controle completo", afirmou a Confederação Brasileira de Wrestling, em nota. "A CBW ressalta que está dando todo o suporte técnico e pessoal à atleta, para que ela possa atender todas as solicitações das entidades reguladoras, além de refletir da melhor maneira sobre os rumos da sua carreira esportiva."

Thamires Machado vinha se destacando como um dos principais nomes do Brasil no wrestling e era a principal esperança de medalha do país no Mundial. Além do ouro em Budapeste, a atleta levou a medalha de prata no Campeonato Pan-Americano, realizado do México, em maio. Ela aguardará o julgamento, sem prazo definido, que definirá a penalidade a que será submetida.

