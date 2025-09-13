Derrotada na estreia, brasileira de 19 anos quebra recorde de mais jovem do UFC

Assim que adentrou o octógono montado neste sábado para o Noche UFC, Alice Pereira já havia feito história. Com apenas 19 anos, a jovem se tornou a mulher mais nova da história a competir na organização. Mas sua estreia na liga presidida por Dana White não foi como a brasileira esperava. Diante de Montse Rendon, 17 anos mais experiente, a Golden Girl acabou derrotada na decisão dividida dos juízes.

Em um confronto parelho, Alice parece ter sentido o peso da estreia na empresa. Acuada nos momentos iniciais, a jovem sofreu com o jogo de pressão da rival mexicana, que marchou para frente durante todo o combate e apostou nas quedas. Por sua vez, a brasileira teve bons momentos ao conectar contragolpes e balançar a adversária. Mas não foi o suficiente para ter o braço erguido. O revés também colocou um fim na invencibilidade da jovem, que agora detém um cartel de 6-1 no MMA.

A luta

Montse começou o duelo marchando para frente, enquanto Alice se movimentou lateralmente para evitar os ataques. Aos poucos, a brasileira soltou boas combinações de boxe, sempre atenta às investidas de queda da oponente. Mais alta, a jovem tentava sempre caminhar para trás e manter a luta na longa distância. Por sua vez, Rendon a grampeou com as costas na grande nos segundos finais do assalto, com ambas no clinch.

Fiel à estratégia, Montse começou o segundo round buscando novamente o clinch. Atenta, Alice se livrou rapidamente da pegada. Em momentos específicos, a brasileira explodia e tentava conectar contragolpes. Com um duelo morno, o público na arena se manifestou com vaias. Inexperiente, Pereira virou um alvo fixo e acabou derrubada. Uma vez no solo, a mexicana atacou as costas e buscou o mata-leão. A jovem acabou salva pelo gongo.

Atrás no placar, Alice voltou para o terceiro e último assalto com uma postura mais agressiva. Bons cruzados da brasileira abalaram Montse. Mas a mexicana não diminuiu o ímpeto e seguiu marchando para frente, colocando pressão na jovem de 19 anos. Acuada, Pereira se manteve caminhando para trás, sem muita efetividade, apenas concentrada em evitar o jogo de quedas de Rendon. Nos segundos finais do combate, as duas atletas foram para a trocação franca.

Confira os resultados do Noche UFC até então:

Montse Rendon venceu Alice Pereira via decisão dividida dos juízes

Daniil Donchenko venceu Rodrigo Sezinando via nocaute técnico no primeiro round