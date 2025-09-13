Topo

Esporte

Derrotada na estreia, brasileira de 19 anos quebra recorde de mais jovem do UFC

Alice Pereira, conhecida como Golden Girl, lutadora brasileira do UFC - Divulgação/Instagram/@alicepereiraufc
Alice Pereira, conhecida como Golden Girl, lutadora brasileira do UFC Imagem: Divulgação/Instagram/@alicepereiraufc

13/09/2025 17h00

Assim que adentrou o octógono montado neste sábado para o Noche UFC, Alice Pereira já havia feito história. Com apenas 19 anos, a jovem se tornou a mulher mais nova da história a competir na organização. Mas sua estreia na liga presidida por Dana White não foi como a brasileira esperava. Diante de Montse Rendon, 17 anos mais experiente, a Golden Girl acabou derrotada na decisão dividida dos juízes.

Em um confronto parelho, Alice parece ter sentido o peso da estreia na empresa. Acuada nos momentos iniciais, a jovem sofreu com o jogo de pressão da rival mexicana, que marchou para frente durante todo o combate e apostou nas quedas. Por sua vez, a brasileira teve bons momentos ao conectar contragolpes e balançar a adversária. Mas não foi o suficiente para ter o braço erguido. O revés também colocou um fim na invencibilidade da jovem, que agora detém um cartel de 6-1 no MMA.

A luta

Montse começou o duelo marchando para frente, enquanto Alice se movimentou lateralmente para evitar os ataques. Aos poucos, a brasileira soltou boas combinações de boxe, sempre atenta às investidas de queda da oponente. Mais alta, a jovem tentava sempre caminhar para trás e manter a luta na longa distância. Por sua vez, Rendon a grampeou com as costas na grande nos segundos finais do assalto, com ambas no clinch.

Fiel à estratégia, Montse começou o segundo round buscando novamente o clinch. Atenta, Alice se livrou rapidamente da pegada. Em momentos específicos, a brasileira explodia e tentava conectar contragolpes. Com um duelo morno, o público na arena se manifestou com vaias. Inexperiente, Pereira virou um alvo fixo e acabou derrubada. Uma vez no solo, a mexicana atacou as costas e buscou o mata-leão. A jovem acabou salva pelo gongo.

Atrás no placar, Alice voltou para o terceiro e último assalto com uma postura mais agressiva. Bons cruzados da brasileira abalaram Montse. Mas a mexicana não diminuiu o ímpeto e seguiu marchando para frente, colocando pressão na jovem de 19 anos. Acuada, Pereira se manteve caminhando para trás, sem muita efetividade, apenas concentrada em evitar o jogo de quedas de Rendon. Nos segundos finais do combate, as duas atletas foram para a trocação franca.

Confira os resultados do Noche UFC até então:

Montse Rendon venceu Alice Pereira via decisão dividida dos juízes
Daniil Donchenko venceu Rodrigo Sezinando via nocaute técnico no primeiro round

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Transmissão ao vivo de Lopes x Silva pelo Noche UFC: veja onde assistir

Novos reforços do Santos viajam para duelo contra o Atlético-MG

Derrotada na estreia, brasileira de 19 anos quebra recorde de mais jovem do UFC

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir

Ele treinava com cabo de vassoura. Agora, avançou nos Jogos da Juventude

Mbappé valoriza vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad

Vice! Brasileiro sofre nocaute na final do TUF 33 e bate na trave por contrato com o UFC

Atlético-MG encerra preparação para duelo com o Santos no Brasileiro

Kane marca dois, Bayern massacra Hamburgo e mantém a ponta do Alemão

Brasil e Grécia empatam 1º dia de duelos na Copa Davis com triunfos de João Fonseca e Tsitsipas

Jogo do Corinthians hoje (13) pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo