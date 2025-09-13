Topo

De virada, Sporting vence o Famalicão e assume a vice-liderança do Português

13/09/2025 19h12

Neste sábado, o Sporting venceu o Famalicão por 2 a 1, de virada, no Estádio Municipal de Famalicão, pela quinta rodada do Campeonato Português, e assumiu a vice-liderança da competição. Pedro Gonçalves e Luis Suárez anotaram os gols da vitória, enquanto Gustavo Sá marcou para os mandantes.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Sporting chega aos 12 pontos e ocupa a vice-liderança na tabela da competição nacional. O Famalicão, por sua vez, permanece com 10 pontos e cai para a quinta posição. 

? Resumo do jogo 

?FAMALICÃO 1 x 2 SPORTING

? Competição: 5ª rodada do Campeonato Português

?? Local: Estádio Municipal de Famalicão

? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Gustavo Sá, aos 17? do 1ºT (Famalicão)

  • ? Pedro Gonçalves, aos 22? do 1ºT (Sporting)

  • ? Luis Suárez, aos 20? do 2ºT (Sporting)

Como foi o jogo

O jogo começou com muitas oportunidades para ambos os lados. Aos 17 minutos, Gustavo Sá aproveitou desvio após cruzamento pelo lado direito e cabeceou de dentro da pequena área para inaugurar o marcador. Porém, Pedro Gonçalves deixou tudo igual aos 22 minutos. O atacante recebeu passe em profundidade de Geovany, invadiu a área e chutou por baixo das pernas do goleiro.

Embalado após o gol de empate, o Sporting voltou melhor que o adversário para o segundo tempo. Aos 20 minutos, Luis Suárez recebeu de Pedro Gonçalves após bate e rebate dentro da área e concluiu com tranquilidade no canto inferior direito de Lazar Carevi?.

Próximos jogos

  • O Famalicão enfrenta o Casa Pia no próximo domingo, às 16h30, no Estádio Municipal de Rio Maior. A partida é válida pela sexta rodada do Português.

  •  O Sporting joga com o Kairat, pela estreia da Liga dos Campeões. A bola rola nesta quinta-feira, às 16h, no Estádio de Alvalade. 

Outros resultados

Moreirense 3 x 1 Rio Ave

Estoril 3 x 1 AVS

Porto 1 x 0 CD Nacional.

