De Bruyne marca, Napoli bate a Fiorentina e alcança 3ª vitória no Italiano

13/09/2025 17h49

O Napoli venceu a Fiorentina neste sábado, por 3 a 1, no estádio Artemio Franchi, e alcançou mais uma vitória no Campeonato Italiano. De Bruyne, Hojlund e Beukema (Napoli) e Luca Ranieri (Fiorentina) marcaram os gols do jogo, válido pela terceira rodada da liga nacional.

Situação na tabela

A equipe do sul da Itália segue sem saber o que é perder ou empatar no Italiano. O Napoli é o líder com nove pontos, mesma pontuação da Juventus, que bateu a Inter de Milão por 4 a 3 mais cedo. A Fiorentina, por sua vez, segue sem vencer e ocupa a 13ª posição, com dois tentos.

? Resumo do jogo

? FIORENTINA X NAPOLI ?

? Competição: Terceira rodada do Campeonato Italiano

?? Local: estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália

? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

  • ? De Bruyne, aos 5 minutos do primeiro tempo (Napoli)

  • ? Hojlund, aos 14 minutos do primeiro tempo (Napoli)

  • ? Bekeuma, aos 5 minutos do segundo tempo (Napoli)

  • ? Luca Ranieri, aos 34 minutos do segundo tempo (Fiorentina)

Como foi o jogo

O Napoli abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo, com gol de pênalti marcado por De Bruyne. O meia belga bateu cruzado, deslocou o goleiro de Gea e colocou os visitantes na frente.

Nove minutos depois, Hojlund ampliou o marcador para o Napoli. Spinazzola ganhou dividida no meio de campo e acertou belo passe de trivela para o atacante, que se livrou da marcação e bateu na saída de de Gea.

O Napoli alcançou o terceiro gol aos cinco do segundo tempo. Após cobrança de escanteio na primeira trave, a defesa da Fiorentina desviou para trás e a bola caiu nos pés de Anguissa, que tocou para o meio da área. Beukema aproveitou o passe e aumentou a vantagem dos visitantes.

A Fiorentina descontou aos 34. Luca Ranieri aproveitou sobra de escanteio na área, dominou e bateu forte para vencer o goleiro Milinkovic-Savic.

Próximos jogos

Fiorentina

  • Recebe o Como no próximo domingo (21), no estádio Artemio Franchi, às 13h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Italiano

Napoli

  • Visita o Manchester City na próxima quinta-feira (18), no Ettihad Stadium, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

