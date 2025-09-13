Danielzinho exalta vitória sobre o Grêmio e cita coragem como ponto chave do Mirassol

Neste sábado, o Mirassol visitou o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e venceu a partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0. O meio-campista Danielzinho celebrou o triunfo e falou sobre o bom momento da equipe.

O jogador afirmou que a equipe tem se demonstrado um time equlibrado não só pela atuação desta tarde, mas no torneio no geral. O clube do interior paulista alcançou a quarta vitória e o sétimo jogo sem perder fora de casa. Para Danielzinho, a coragem define o bom campeonato do Mirassol.

"Não só hoje, mas pelo campeonato que estamos fazendo. A gente sabe que a Série A é um campeonato bastante difícil, mas, mais uma vez, decidimos fazer o que temos feito sempre, independente de ser fora de casa, e tivemos sucesso. Se a gente continuar tendo coragem, independenete se o jogo for dentro ou fora de casa, com certeza estaremos mais perto do sucesso", disse Danielzinho, ao Premiere, após o jogo.

"Hoje, mais uma vez, jogo duro, difícil contra um time de muita qualidade que é o Grêmio. Mas, graças a Deus, conseguimos desempenhar um bom futebol, conseguimos manter uma regularidade de desempenho, e por isso a vitória veio. Parabenizar o grupo pela coragem de jogar em uma casa cheia e não ter medo. A coragem é o ponto principal do nosso time, e por isso estamos tendo estes resultados", fimalizou.

Com o triunfo, décimo no Brasileiro, o Mirassol chegou a 38 pontos e ultrapassou Bahia e Botafogo, que ainda podem passar o time paulista se vencerem seus respectivos jogos.

O Mirassol volta a campo nesta quarta-feira, contra o Botafogo, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).