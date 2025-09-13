Topo

Jogo entre líderes da Série B termina com briga em campo e 6 expulsões

Final de jogo no Couto Pereira teve empurrões e tentativas de socos e chutes
13/09/2025 00h26

O jogo Coritiba 0x0 Goiás, válido pela Série B e disputado hoje no Couto Pereira, acabou com confusão generalizada e seis expulsões. Os dois clubes são os primeiros colocados do torneio.

O que aconteceu

A polêmica começou assim que o árbitro Alex Gomes Stefano encerrou o embate. O juiz, aliás, havia acabado de anular um gol do Coritiba e revoltado os torcedores na capital paranaense.

Os jogadores se desentenderam logo após o apito final. Thiago Rodrigues, goleiro do Goiás, foi um dos mais irritados — ele acabou como alvo de reclamação por cera por parte dos adversários.

Houve troca de empurrões e até tentativas de socos e chutes já próximo da saída dos vestiários. Grades também foram usadas no meio do tumulto.

Já com a confusão apaziguada, o árbitro foi à cabine do VAR para checar a confusão — que envolveu também membros da comissão técnica das equipes.

Seis jogadores foram expulsos (três para cada lado): Clayson, Filipe Machado e Pedro Rangel, pelo lado do Coritiba, e Marcão, Anselmo Ramon e Benítez, do Goiás.

O Coritiba segue líder da Série B com 47 pontos, enquanto o Goiás aparece logo atrás com 45 pontos. Criciúma e Chapecoense completam o top 4.

