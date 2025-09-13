Corinthians x Cruzeiro: informações e onde assistir à decisão do Brasileiro feminino

Corinthians e Cruzeiro medem forças na manhã deste domingo, pelo jogo de volta da grande final do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo?

TV: Globo e TV Brasil (TV aberta) e SporTV (TV fechada)

14/09 (domingo)

? Cruzeiro

? 10h30 (horário de Brasília)

?? Neo Química Arena

Ingressos em https://t.co/R67bPR9Gck

Situação do confronto

Corinthians e Cruzeiro empataram a primeira partida da decisão por 2 a 2, no Independência. O Timão abriu vantagem duas vezes, com Gi Fernandes e Gabi Zanotti, mas as Cabulosas buscaram o empate através de Marília e Isabela.

Com isso, a disputa pelo título segue em aberto. O vencedor do segundo encontro levará o título do Brasileirão feminino. Caso o empate persista no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.

Quase 40 mil ingressos já foram comercializados para o embate decisivo na Neo Química Arena.

E assim foram os primeiros 90 minutos da decisão. ? Semana que vem é na Neo Química Arena e nós precisamos da Fiel nas arquibancadas. ??? ? Rodrigo Gazzanel / Corinthians#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/LlZtpqDQ0M ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) September 7, 2025

Como chegam Corinthians e Cruzeiro

A final do Brasileirão feminino coloca frente a frente as duas melhores equipes da fase de classificação do torneio. A Raposa terminou como líder da primeira fase, com 36 pontos, eliminando Bragantino e Palmeiras no mata-mata. Já o Timão ficou na segunda posição, com dois pontos a menos, e passou por Bahia e São Paulo nas fases seguintes.

Neste ano, as Brabas levam vantagem no confronto. O Corinthians venceu o Cruzeiro pela 15ª rodada do Brasileiro, por 4 a 2, no que foi a primeira derrota das Cabulosas na competição. Os times também mediram forças na Copa do Brasil, e as paulistas levaram a melhor nos pênaltis, se classificando às oitavas de final.

As Brabas, comandadas por Lucas Piccinato, buscam o sétimo título nacional, o sexto de maneira consecutiva. Já as mineiras tentam erguer o troféu pela primeira vez.