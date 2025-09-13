Topo

Esporte

Corinthians x Cruzeiro: informações e onde assistir à decisão do Brasileiro feminino

13/09/2025 20h00

Corinthians e Cruzeiro medem forças na manhã deste domingo, pelo jogo de volta da grande final do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo?

  • TV: Globo e TV Brasil (TV aberta) e SporTV (TV fechada)

Situação do confronto

Corinthians e Cruzeiro empataram a primeira partida da decisão por 2 a 2, no Independência. O Timão abriu vantagem duas vezes, com Gi Fernandes e Gabi Zanotti, mas as Cabulosas buscaram o empate através de Marília e Isabela.

Com isso, a disputa pelo título segue em aberto. O vencedor do segundo encontro levará o título do Brasileirão feminino. Caso o empate persista no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.

Quase 40 mil ingressos já foram comercializados para o embate decisivo na Neo Química Arena.

Como chegam Corinthians e Cruzeiro

A final do Brasileirão feminino coloca frente a frente as duas melhores equipes da fase de classificação do torneio. A Raposa terminou como líder da primeira fase, com 36 pontos, eliminando Bragantino e Palmeiras no mata-mata. Já o Timão ficou na segunda posição, com dois pontos a menos, e passou por Bahia e São Paulo nas fases seguintes.

Neste ano, as Brabas levam vantagem no confronto. O Corinthians venceu o Cruzeiro pela 15ª rodada do Brasileiro, por 4 a 2, no que foi a primeira derrota das Cabulosas na competição. Os times também mediram forças na Copa do Brasil, e as paulistas levaram a melhor nos pênaltis, se classificando às oitavas de final.

As Brabas, comandadas por Lucas Piccinato, buscam o sétimo título nacional, o sexto de maneira consecutiva. Já as mineiras tentam erguer o troféu pela primeira vez.

