Corinthians x Cruzeiro: informações e onde assistir à decisão do Brasileiro feminino
Corinthians e Cruzeiro medem forças na manhã deste domingo, pelo jogo de volta da grande final do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.
Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo?
- TV: Globo e TV Brasil (TV aberta) e SporTV (TV fechada)
Situação do confronto
Corinthians e Cruzeiro empataram a primeira partida da decisão por 2 a 2, no Independência. O Timão abriu vantagem duas vezes, com Gi Fernandes e Gabi Zanotti, mas as Cabulosas buscaram o empate através de Marília e Isabela.
Com isso, a disputa pelo título segue em aberto. O vencedor do segundo encontro levará o título do Brasileirão feminino. Caso o empate persista no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.
Quase 40 mil ingressos já foram comercializados para o embate decisivo na Neo Química Arena.
Como chegam Corinthians e Cruzeiro
A final do Brasileirão feminino coloca frente a frente as duas melhores equipes da fase de classificação do torneio. A Raposa terminou como líder da primeira fase, com 36 pontos, eliminando Bragantino e Palmeiras no mata-mata. Já o Timão ficou na segunda posição, com dois pontos a menos, e passou por Bahia e São Paulo nas fases seguintes.
Neste ano, as Brabas levam vantagem no confronto. O Corinthians venceu o Cruzeiro pela 15ª rodada do Brasileiro, por 4 a 2, no que foi a primeira derrota das Cabulosas na competição. Os times também mediram forças na Copa do Brasil, e as paulistas levaram a melhor nos pênaltis, se classificando às oitavas de final.
As Brabas, comandadas por Lucas Piccinato, buscam o sétimo título nacional, o sexto de maneira consecutiva. Já as mineiras tentam erguer o troféu pela primeira vez.