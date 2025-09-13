Corinthians visita Fluminense em busca de calmaria no Brasileirão

Garantido nas semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians terá tempo para se concentrar no Campeonato Brasileiro antes de voltar a disputar o torneio mata-mata, cuja próxima fase será disputada apenas em dezembro. O time alvinegro agora tem a missão de escapar o quanto antes de qualquer ameaça de rebaixamento e buscar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Para isso, uma vitória sobre o Fluminense, neste sábado, às 21h, no Maracanã, é fundamental.

O Corinthians ocupa apenas a 12ª posição no Brasileirão, com 26 pontos. A distância para a degola é muito curta, somente quatro pontos. A situação do Fluminense não é muito diferente, apesar de a equipe tricolor figurar na primeira metade da classificação. Os comandados de Renato Gaúcho somam 28 pontos. Ganhar no Maracanã fará o Corinthians ultrapassar o Fluminense na tabela.

"Nossa posição na tabela nos incomoda. Temos de correr atrás de um prejuízo grande provocado por nós mesmos. A equipe vinha atuando bem, desenvolvendo um bom futebol, mas não conseguiu bons resultados. Isso nos gerou uma sensação de impotência. Vamos continuar acreditando e trabalhando com dedicação e cobrança", afirmou Dorival Júnior.

Nos últimos oito jogos pelo Brasileirão, o Corinthians conquistou apenas uma vitória (sobre o Vasco, em São Januário). No mais, quatro empates e três derrotas.

Um desfalque certo pode atrapalhar as pretensões corintianas no Rio. Memphis Depay deixou o último jogo com dores e teve constatado um edema no músculo posterior da coxa direita. Vitinho pode começar o jogo como titular no ataque do Corinthians, diante da ausência do holandês. Também é possível que Dorival Júnior defina a dupla de ataque com Gui Negão e Yuri Alberto. Gui foi o destaque da vitória sobre o Athletico-PR na Copa do Brasil, enquanto Yuri está recuperado de uma cirurgia para a correção de um hérnia inguinal e já atuou na última quarta-feira.

No meio-campo, o Corinthians também tem problemas. Breno Bidon cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Raniele ainda deve se ausentar do duelo com o Fluminense. Seu retorno está programado para o jogo contra o Sport, no dia 21.

Do lado do Fluminense, o técnico Renato Gaúcho pode promover alterações para poupar atletas desgastados após a vitória sobre o Bahia na Copa do Brasil no meio da semana. Thiago Silva, Nonato e Martinelli são as principais dúvidas. Samuel Xavier, lesionado, continua fora, enquanto Canobbio, Fuentes e Soteldo podem regressar.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x CORINTHIANS

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

CORINTHIANS - Hugo Souza; João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon e Matheus Bidu; Rodrigo Garro, Vitinho (Yuri Alberto) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO: Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO: 21h.

LOCAL: Maracanã, no Rio.