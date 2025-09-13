Corinthians terá Vitinho titular e Garro no banco contra o Fluminense; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Fluminense, em compromisso válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior escalou Vitinho como titular pela primeira vez e, diante das baixas no meio-campo, manteve a formação com três zagueiros. Garro, por sua vez, foi poupado e inicia no banco de reservas.

Corinthians escalado

O Timão terá Vitinho como titular em meio à ausência de Memphis Depay, desfalque devido a um edema na coxa direita. Dorival optou por deixar Yuri Alberto como opção no banco de reservas, adotando um retorno gradual para o camisa 9. Garro também foi poupado pelo treinador, abrindo espaço para Kayke no ataque.

Já no meio-campo, Ryan será o substituto de Breno Bidon, suspenso. Ele formará dupla ao lado de Maycon. Com as cinco baixas no setor, o treinador manteve o sistema de três zagueiros com dois alas, utilizado contra o Athletico-PR. André Ramalho retorna ao 11 inicial após se recuperar de um quadro de virose, assim como Matheus Bidu, que volta de suspensão.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan e Matheus Bidu; Vitinho, Kayke e Gui Negão.

Além de Bidon e Memphis Depay, o Corinthians não conta com os meio-campistas Raniele (transição física), Charles (dores no joelho), José Martínez (trauma no tornozelo esquerdo) e André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo).

Por outro lado, Romero e Félix Torres voltam a figurar no banco de reservas após servirem suas respectivas seleções (Paraguai e Equador) na data Fifa.

Escalação do Fluminense

Do outro lado, o Fluminense irá a campo na noite deste sábado com um time reserva. O técnico Renato Gaúcho preservou boa parte de seus titulares para o confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, marcado para esta terça-feira. Jogadores importantes como Martinelli, Thiago Silva, Canobbio e Serna sequer aparecem no banco.

Assim, o time carioca terá, ao todo, dez mudanças em relação à equipe que foi titular contra o Bahia, com Fábio sendo o único mantido no 11 inicial. As entradas que mais chamam atenção são as de Igor Rabello, que fará seu primeiro jogo como titular, além de Ganso, Santi Moreno e Cano, formando parte do setor ofensivo.

O Fluminense está escalado com: Fábio; Julio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Fuentes; Otávio, Bernal, Lima e Paulo Henrique Ganso; Santi Moreno e Cano.

O único desfalque do Tricolor carioca segue sendo o lateral direito Samuel Xavier, entregue ao departamento médico.

Fluminense e Corinthians se enfrentam logo mais, a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Corinthians! VAMOS, FLUZÃO! ?? pic.twitter.com/TD2na2UQ2I ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 13, 2025

Arbitragem