Corinthians enfrenta Flu sem Yuri e com ataque misto; veja escalações

O Corinthians visita o Fluminense neste sábado pela 23ª rodada da Série A do Brasilierão, às 21h (de Brasília), com três zagueiros e ataque misto, sem Yuri Alberto entre titulares.

A equipe de Dorival Júnior vai a campo com: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan e Matheus Bidu; Vitinho, Kayke e Gui Negão.

O confronto marca o primeiro jogo de Vitinho entre os 11 iniciais e a volta do zagueiro André Ramalho, desfalque da equipe na classificação às semifinais da Copa do Brasil, contra o Athletico.

Após o retorno contra o Furacão entrando do banco de reservas, Yuri Alberto ainda não começa no time principal. O atleta se recuperava de cirurgia para correção de hérnia inguinal.

O Fluminense, de Renato Gaúcho, também está escalado: Fábio; Júlio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Gabriel Fuentes; Otávio, Bernal, Lima e Ganso; Santi Moreno e Cano.

Veja as escalações das equipes