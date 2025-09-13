Corinthians define prioridades para renovar com quarteto em fim de contrato

Do UOL e Colaboração para o UOL, em São Paulo (SP)

O Corinthians já definiu a estratégia e suas prioridades para conduzir o futuro dos quatro jogadores em fim de contrato em dezembro: Angileri, Maycon, Talles Magno e Romero.

Prioridade

Destes, um já tem tratativas em andamento por uma extensão: o lateral-esquerdo Angileri. O UOL apurou que o Corinthians oferece um novo contrato de um ano.

Como o UOL informou, a permanência do argentino é considerada prioritária pela gestão Osmar Stabile. As negociações começaram logo depois do acerto com Gustavo Henrique, que também tinha contrato se encerrando no fim do ano, e continuarão na próxima semana.

Perda de espaço

As situações de Maycon, Talles e Romero são distintas. Talles e Romero perderam prestígio com Dorival Júnior no pós-Mundial de Clubes, mesmo em meio a uma crise de lesões que afetou Memphis Depay e Yuri Alberto. Isso coincidiu com a ascensão dos crias da base Gui Negão e Kayke e com a contratação de Vitinho.

Existe uma avaliação interna de que ambos precisariam retomar o espaço perdido para permanecerem. Não há, no entanto, ainda qualquer decisão acerca do futuro da dupla. No caso de Talles Magno, que teve empréstimo prorrogado até dezembro no meio do ano, ainda haveria necessidade de uma nova rodada de negociações com o New York City, clube da MLS.

Em avaliação

Situação similar com Maycon. O volante pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e também teve empréstimo prorrogado, mas no fim do ano passado. Em meio às contusões recentes de André Carillo, José Martínez e Raniele, ele retomou espaço no meio de campo corintiano.

O camisa 7 tem o apreço do técnico Dorival Júnior. Por conta disso, sua permanência vem sendo internamente avaliada. Assim como no caso de Romero e Talles, porém, não há formalização de tratativas no momento.

O Corinthians volta a campo neste sábado, contra o Fluminense, pela 23ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília), no Maracanã.