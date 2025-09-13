Corinthians bate Fluminense no Maracanã e chega a três jogos de invencibilidade no Brasileiro

O Corinthians contou com a eficiência na noite deste sábado e venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Matheuzinho cobrou falta para dentro da área e André Ramalho desviou "de cabelo". A bola passou por todo mundo e surpreendeu o goleiro Fábio, terminando no fundo das redes.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians ganhou três posições na tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão pulou para a nona colocação e ultrapassou o próprio Fluminense, chegando aos 29 pontos. O Alvinegro paulista ainda alcançou o terceiro jogo de invencibilidade na competição, com duas vitórias e um empate.

Do outro lado, o Fluminense caiu para o décimo lugar, permanecendo com os mesmos 28 pontos do início da rodada. O Tricolor carioca amargou a terceira rodada consecutiva sem vitória, com dois empates e uma derrota.

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas) Fluminense: décimo lugar, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e nove derrotas)

? Resumo do jogo

?? FLUMINENSE 0 x 1 CORINTHIANS ???

? Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: às 21h00 (de Brasília)



? Público: 19.310 pagantes



? Renda: R$ 965.207,50



? Cartões Amarelos: Ganso (Fluminense) / Matheuzinho, Gui Negão, Talles Magno, Hugo Souza e Gustavo Henrique (Corinthians)



? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

GOL:

? André Ramalho, aos 28? do 2ºT (Corinthians)

?? FLUMINENSE

Fábio; Julio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Fuentes; Otávio, Bernal (John Kennedy), Lima (Soteldo) e Paulo Henrique Ganso (Lucho Acosta); Santi Moreno (Riquelme Felipe) e Cano.



Técnico: Renato Gaúcho

?? CORINTHIANS

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon (Hugo), Ryan e Matheus Bidu (Talles Magno); Vitinho (André Luiz), Kayke (Yuri Alberto) e Gui Negão (Romero).



Técnico: Dorival Júnior

Como foi o jogo

A primeira finalização da partida veio somente aos 30 minutos da primeira etapa. Ganso alçou bola em profundidade para Cano, que cabeceou de primeira no meio do gol, e Hugo Souza fez a defesa tranquila.

Já no segundo tempo, o Fluminense tentou novamente, dessa vez de fora da área. Lucho Acosta ficou com sobra de bola na intermediária e arriscou a finalização colocada, mas Hugo Souza, mais uma vez, defendeu sem maiores problemas.

Com 18 minutos, o Fluminense assustou o Corinthians pela primeira vez. Em bola invertida para Lima, o meia dominou e bateu para o gol, mas Hugo Souza caiu do lado direito e defendeu.

Mas foi o Corinthians quem abriu o marcador no Maracanã. Matheuzinho cobrou falta para dentro da área. André Ramalho subiu de cabeça e desviou minimamente. A bola foi direto na direção do gol e acabou no fundo das redes: 1 a 0.

Próximos jogos

?? ? Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

?? Fluminense

Lanús-ARG x Fluminense (jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana)

(jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana) Data e horário: 16/09 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, em Buenos Aires (ARG)