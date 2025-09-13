Corinthians alerta torcedores sobre cadastro facial para jogo com Fluminense
O Corinthians informou que os torcedores que adquiriram ingressos para a partida contra o Fluminense, neste sábado (13), às 21h, no Maracanã, precisam realizar o cadastro facial para garantir o acesso ao estádio.
Segundo o clube, a exigência vale para quem comprou entrada pela plataforma Fiel Torcedor. O procedimento deve ser feito por meio do link: fluminense.bepass.com.br.
A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Fluminense derrotou o Corinthians na Neo Química Arena por 2 a 0.
Ficha técnica do jogo
- Fluminense x Corinthians
- Local: Maracanã (Rio de Janeiro)
- Horário: 21 horas
- Competição: Brasileirão 2025.