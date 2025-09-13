Topo

Esporte

Corinthians alerta torcedores sobre cadastro facial para jogo com Fluminense

13/09/2025 13h02

O Corinthians informou que os torcedores que adquiriram ingressos para a partida contra o Fluminense, neste sábado (13), às 21h, no Maracanã, precisam realizar o cadastro facial para garantir o acesso ao estádio.

Segundo o clube, a exigência vale para quem comprou entrada pela plataforma Fiel Torcedor. O procedimento deve ser feito por meio do link: fluminense.bepass.com.br.

A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Fluminense derrotou o Corinthians na Neo Química Arena por 2 a 0.

Ficha técnica do jogo

  • Fluminense x Corinthians

  • Local: Maracanã (Rio de Janeiro)

  • Horário: 21 horas

  • Competição: Brasileirão 2025.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Mbappé comanda vitória do Real que teve Militão como melhor brasileiro

Corinthians alerta torcedores sobre cadastro facial para jogo com Fluminense

Sem Memphis, Corinthians deve ter trio GYN contra o Flu; veja provável time

Jogo do Palmeiras hoje (13) pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo

São Paulo anuncia 25 mil ingressos vendidos para duelo com Botafogo

Vendido ao CSKA, Henrique Carmo se despede do São Paulo

Barcelona informa lesão de Lamine Yamal, e Flick reclama da seleção espanhola

Saúl, do Flamengo, comemora nascimento de filho no Rio

Alemanha se classifica para Final 8 da Copa Davis e Bélgica lidera contra Austrália

Hugo Calderano chega à semifinal do WTT Champions Macau

Yuri Falcão bate campeão olímpico e vai à final no Mundial de boxe