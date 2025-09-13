Topo

Com um a menos e Mbappé decisivo, Real Madrid supera Real Sociedad e se mantém 100% na LaLiga

13/09/2025 13h25

Mesmo atuando em desvantagem numérica desde os 31 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid contou com o brilho de Mbappé para se impor diante da Real Sociedad no estádio Anoeta, em San Sebastián, neste sábado, e derrotar a Real Sociedad por 2 a 1, com gols do atacante francês e Güler, com assistência do camisa 10. Oyarzabal descontou para o conjunto basco.

O resultado manteve a equipe da capital espanhola na liderança da LaLiga, com 12 pontos e 100% de aproveitamento após quatro rodadas. Vini Júnior foi titular, mas fez uma partida discreta, enquanto Éder Militão mostrou segurança atrás e levou perigo no ataque - Rodrygo nem sequer saiu do banco de reservas.

A equipe da capital espanhola teve o zagueiro Huijsen expulso ainda no primeiro tempo - levou o cartão vermelho direto por puxar Oyarzabal em um contragolpe do time basco. Os visitantes já venciam por 1 a 0, gol em finalização de Mbappé, que também carimbou a trave e deu o passe para Güler ampliar a vantagem no fim do primeiro tempo.

Comandada por Oyarzabal, a Real Sociedad melhorou na etapa complementar, assustou Courtois com uma bola na trave de Marín e reduziu a desvantagem, aos 10 minutos, em pênalti cobrado pelo camisa 10. Oyarzabal quase marcou novamente, exigindo grande defesa de Courtois, enquanto o Real Madrid apostava nas investidas individuais de Mbappé - apagado, Vinícius Júnior foi substituído por Fran García aos 23 minutos.

Com seu time pressionado em campo, o técnico Xabi Alonso fechou a equipe na reta final da partida e conseguiu segurar o ímpeto da Real Sociedad e levar para Madri o resultado positivo antes da estreia na Champions League, na terça-feira, diante do Olympique de Marselha, no estádio Santiago Bernabéu.

