Com titulares de volta, Botafogo terá mudanças contra o São Paulo

13/09/2025 14h02

O técnico Davide Ancelotti deve fazer mudanças na equipe que começou a última partida do Botafogo para o duelo contra o São Paulo. Na última quinta-feira, o Glorioso acabou eliminado da Copa do Brasil para o Vasco, com alguns de seus titulares começando no banco de reservas. Recuperados, os jogadores têm chances de voltarem aos 11 iniciais.

Retornos

O lateral direito Vitinho e o meia Savarino, que ficaram no banco por conta do desgaste físico da viagem pelas Eliminatórias, voltam ao time.

Além deles, Danilo e Montoro também têm chance de começarem o jogo. Ambos se recuperaram de problemas físicos, mas participaram do último trabalho.

Provável escalação

Assim, o Botafogo deve ir para a partida no Morumbis com a seguinte formação: Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Newton), Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Montoro e Arthur Cabral.

Situação na tabela

O Botafogo está na quinta posição da Série A, com 35 pontos. Os alvinegros precisam da vitória para se aproximarem da briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

O confronto contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, está marcado para este domingo. Os cariocas tentam mostrar reação após a eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, na disputa de pênaltis após um empate no agregado.

