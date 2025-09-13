Com novos técnicos, Fortaleza e Vitória fazem duelo direto contra rebaixamento do Brasileirão

Fortaleza e Vitória fazem um confronto direto contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, que volta após duas semanas por conta da Data Fifa. Neste sábado, às 16h, eles duelam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 23ª rodada, em jogo que marca a estreia de treinadores.

Os mandantes vivem um longo jejum de vitória, enquanto os visitantes chegam mais motivados e querem consolidar a reação. Apesar do mau momento do time cearense, mais de 20 mil torcedores já tinham garantido presença na sexta-feira.

O Fortaleza está há seis jogos sem vencer, sendo cinco derrotas, quatro delas seguidas nas últimas rodadas: Botafogo (5 a 0), Fluminense (2 a 1), Mirassol (1 a 0) e Internacional (2 a 1). Com isso, aparece na 19ª colocação com 15 pontos, sete a menos do que o Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento (Z-4), com 22.

A última vitória do time cearense foi há quase dois meses, em 26 de julho, quando fez 3 a 1 diante de sua torcida. Em casa, soma três vitórias, dois empates e seis derrotas. Apesar do desempenho mediano, representa 11 dos 15 pontos conquistados.

Após a derrota para o Internacional, o Fortaleza decidiu pela demissão do português Renato Paiva e contratou Martín Palermo, de 51 anos, histórico atacante do Boca Juniors. Ele foi apresentado na segunda-feira e regularizado na quinta.

Para montar a escalação, Palermo está cheio de problemas. Ele não deve contar com o zagueiro Kuscevic e o lateral-direito Tinga, com problemas musculares. O atacante Moisés, fora há cinco meses, ainda treina separado e é desfalque, assim como o zagueiro Marcelo Benevenuto. Desta forma, Gastón Ávila e Brítez são opções na defesa, além do recém-contratado Lucas Gazal, já regularizado. Na lateral-direita, o escolhido deve ser Mancuso.

Na sua apresentação, Palermo destacou que sua carreira foi marcada por desafios. "Me sinto muito feliz porque acredito que é um grande desafio. É difícil, mas por isso estou aqui, confiando nos jogadores para reverter essa situação. Quero sentir a companhia da torcida no próximo jogo. Minha cabeça não pensa em outra coisa a não ser deixar o Fortaleza na primeira divisão."

O Vitória também estava há seis jogos sem triunfo, mas na última rodada superou o Atlético-MG por 1 a 0, em casa. Com isso, chegou a 22 pontos, em 17º lugar, bem vivo na disputa pela permanência. Entretanto, ainda não venceu como visitante: foram cinco empates e seis derrotas até agora.

O time baiano oficializou Rodrigo Chagas no cargo de treinador. Ele vinha sendo interino após a demissão de Fábio Carille. Com a Data Fifa, o clube conseguiu tirar Raúl Cáceres, Romarinho e Renzo López do departamento médico, que agora só tem Rúben Ismael e Jamerson, que fizeram cirurgias.

O volante Dudu, que estava emprestado à Ponte Preta, foi regularizado e está à disposição. A baixa fica por conta de Claudinho, que segue em trabalho de transição física.

Agora efetivado, Chagas reforçou a importância dos resultados positivos. "Temos carta branca para trabalhar, buscar o que é melhor para que o clube possa ter desenvolvimento. E resultado é tudo na vida. Nós temos um grupo muito bom que vai deixar esse momento para trás. E a vida se transforma com os resultados. Vamos trabalhar muito para isso."

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X VITÓRIA

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Martínez, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Lucero e Marinho. Técnico: Martín Palermo.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Erick, Renato Kayzer e Osvaldo. Técnico: Rodrigo Chagas.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).