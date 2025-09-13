Flamengo: Bruno Henrique não enfrenta o Juventude; veja lista de relacionados
O atacante Bruno Henrique ficou de fora da lista de relacionados do Flamengo para encarar o Juventude, amanhã, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão.
O atacante foi punido com 12 jogos de suspensão pelo caso de manipulação. O Flamengo, porém, explicou que o atleta "fará controle de carga" visando o jogo pela Copa Libertadores após se queixar de dores. O clube recentemente entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar a liberação do jogador até o julgamento em segunda instância.
Os outros desfalques são: Léo Ortiz, Erick Pulgar, Alexsandro, Varela e Jorginho. Por outro lado, Saúl, que celebrou hoje o nascimento do filho, foi relacionado.
O confronto em Caxias é crucial para o Flamengo, que busca manter-se firme na liderança do Brasileirão. A expectativa é de casa cheia no Alfredo Jaconi.
Relacionados do Flamengo
Allan
Ayrton Lucas
Carrascal
Cleiton
Daniel Sales
Danilo
De Arrascaeta
De La Cruz
Dyogo Alves
E. Royal
E. Cebolinha
Everton Araujo
João Victor
L. Araújo
Léo Pereira
Matheus Cunha
Michael
Pedro
Plata
Rossi
S. Lino
Saúl
Viña
Wallace Yan