Flamengo: Bruno Henrique não enfrenta o Juventude; veja lista de relacionados

Bruno Henrique está fora da lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Juventude - Thiago Ribeiro/AGIF
13/09/2025 13h17

O atacante Bruno Henrique ficou de fora da lista de relacionados do Flamengo para encarar o Juventude, amanhã, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão.

O atacante foi punido com 12 jogos de suspensão pelo caso de manipulação. O Flamengo, porém, explicou que o atleta "fará controle de carga" visando o jogo pela Copa Libertadores após se queixar de dores. O clube recentemente entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar a liberação do jogador até o julgamento em segunda instância.

Os outros desfalques são: Léo Ortiz, Erick Pulgar, Alexsandro, Varela e Jorginho. Por outro lado, Saúl, que celebrou hoje o nascimento do filho, foi relacionado.

O confronto em Caxias é crucial para o Flamengo, que busca manter-se firme na liderança do Brasileirão. A expectativa é de casa cheia no Alfredo Jaconi.

Relacionados do Flamengo

  • Allan

  • Ayrton Lucas

  • Carrascal

  • Cleiton

  • Daniel Sales

  • Danilo

  • De Arrascaeta

  • De La Cruz

  • Dyogo Alves

  • E. Royal

  • E. Cebolinha

  • Everton Araujo

  • João Victor

  • L. Araújo

  • Léo Pereira

  • Matheus Cunha

  • Michael

  • Pedro

  • Plata

  • Rossi

  • S. Lino

  • Saúl

  • Viña

  • Wallace Yan

