Com brilho de volante espanhol, Arsenal domina e vence o Forest pelo Inglês

O Arsenal segue firme na Premier League. Neste sábado, o clube londrino bateu o Nottingham Forest por 3 a 0, no Emirates Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Os gols dos Gunners foram marcados por Martín Zubimendi (duas vezes) e Viktor Gyokeres.

Situação do confronto / Situação da Tabela

Com a vitória, o Arsenal assume provisoriamente a liderança da Premier League, com nove pontos em três jogos. Por sua vez, o Nottingham Forest sofreu sua segunda derrota na competição. Agora, a equipe tem quatro pontos após quatro partidas.

Como foi o jogo

Primeiro Tempo

O Arsenal controlou todo o primeiro tempo. Com a posse de bola e sem ser ameaçado pelo Forest, era questão de tempo para o clube londrino marcar seu gol.

Aos 32 minutos de jogo, após um rebote do escanteio, o volante espanhol Zubimendi acertou um belo chute da entrada da área e abriu o placar no Emirates Stadium.

Ainda na reta final do primeiro tempo, o zagueiro brasileiro Murillo deixou o campo com dores na região do joelho. O Forest deve atualizar o quadro do jogador revelado pelo Corinthians nas próximas horas.

Segundo Tempo

Com menos de um minuto do segundo tempo, o Arsenal ampliou com suas principais contratações da temporada. Eze recebeu do lado esquerdo do campo e cruzou rasteiro para o sueco Viktor Gyokeres, que teve pouco trabalho para empurrar para as redes.

Por fim, aos 34 minutos da segunda etapa, Zubimendi voltou a aparecer em Londres. O belga Trossard cruzou e o volante espanhol ganhou a disputa de cabeça com Williams, marcando assim o terceiro tento do Arsenal na partida.

HENRY NICHOLLS / AFP

Próximos jogos

Arsenal

Encara o Athletic Bilbao-ESP nesta terça-feira, às 13h45 (de Brasília), no Estádio San Mamés, pela Liga dos Campeões

Nottingham Forest