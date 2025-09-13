Clima tenso! Jean Silva e Diego Lopes se desentendem após luta no Noche UFC; veja

A rivalidade construída para a luta principal do Noche UFC deste sábado (13) foi uma das mais genuínas dos últimos tempos e acabou extrapolando o próprio combate. Após construírem uma narrativa repleta de provocações, Jean Silva e Diego Lopes se desentenderam logo após se enfrentarem no octógono montado em San Antonio (EUA). Segundos após ser nocauteado, 'Lord' chega a empurrar o adversário e desafeto (veja abaixo ou clique aqui).

Tudo começou quando Lopes, assim que venceu a luta, se dirigiu à equipe Fighting Nerds para conversar ou tirar algo a limpo. Incomodado com a situação, Jean, que estava próximo, sentado no chão, empurra o rival - que vira de costas e se afasta. Não conformado, Silva empurra novamente o manauara, antes de ser contido pelos seguranças. Pablo Sucupira, seu treinador, também prontamente condenou o comportamento do Lord, que se acalmou após o 'esporro'.

Ainda com os nervos à flor da pele pela vitória contundente, Diego subiu na grade do octógono para celebrar e, em determinado momento, ergueu o dedo médio para alguém da plateia. Não se sabe exatamente se o indivíduo ou o grupo de pessoas teria algum tipo de conexão com Jean Silva. Em seu discurso pós-luta, Lopes deixou claro que se sentiu desrespeitado por um membro da equipe de seu oponente.

"Ele foi gente boa comigo, mas o corner dele falou muita m*** para mim, um cara em específico, falou muito respeito comigo. Olha como encerrei a luta, como se fosse fácil. Falei para todo mundo que seria uma luta fácil para mim e provei isso hoje", declarou Lopes, após o desentendimento entre as partes.

Confira abaixo todos os resultados do Noche UFC:

Diego Lopes venceu Jean Silva via nocaute técnico no segundo round

David Martinez venceu Rob Font via decisão unânime

Rafa Garcia venceu Jared Gordon por nocaute técnico no terceiro round

Kelvin Gastelum venceu Dustin Stoltzfus via decisão unânime

Alexander Hernandez venceu Diego Ferreira via nocaute técnico no segundo round

Santiago Luna venceu Quang Le via nocaute no primeiro round

Dusko Todorovic venceu Jose Daniel Medina via finalização no primeiro round

Joaquim 'Netto BJJ' Silva venceu Claudio Puelles na decisão dividida dos juízes

Tatiana Suarez venceu Amanda Lemos via decisão unânime

Jesus Aguilar venceu Luis Gurule via decisão unânime

Zachary Reese vs Sedriques Dumas terminou sem resultado após infração acidental

Alden Coria venceu Alessandro Costa via nocaute técnico no terceiro round

Montse Rendon venceu Alice Pereira via decisão dividida dos juízes

Daniil Donchenko venceu Rodrigo Sezinando via nocaute técnico no primeiro round

