Chelsea cede empate ao Brentford nos acréscimos e perde chance de liderar Premier League

13/09/2025 18h40

Após dois triunfos seguidos, o Chelsea perdeu o embalo ao ceder nos acréscimos o empate em 2 a 2 ao Brentford neste sábado pela quarta rodada da Premier League. O gol marcado pelo português Fabio Carvalho aos 48 minutos do segundo tempo impediu que o Chelsea dormisse na liderança. O campeão do Mundial de Clubes soma 8 pontos em quatro rodadas. O Brentford tem 4 pontos.

O jogo envolvendo dois times de Londres começou com o Brentford bem posicionado na defesa e fazendo rápidas transições para o ataque. E foi com essa proposta que os mandantes abriram o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Em um rápido contra-ataque, Henderson fez um longo lançamento para Schade, que invadiu a área do Chelsea e bateu cruzado para fazer 1 a 0.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, iniciou a partida com Reece James e Cucurella no banco, mas em desvantagem no placar voltou com os dois laterais no segundo tempo. Cole Palmer, recuperado de lesão na virilha, também entrou no time na etapa final. Cinco minutos em campo foram suficientes para Palmer empatar o jogo. O brasileiro João Pedro disputou com a zaga rival um levantamento na área, a bola sobrou para Palmer marcar seu primeiro gol na Premier League.

O Chelsea era melhor em campo, criando chances de ampliar, mas o Brentford era perigoso nos contra-ataques. Em sua última alteração, o técnico Keith Andrews, do Brentford, colocou o Fabio Carvalho no lugar de Lewis-Potter já aos 45 minutos. Após um lateral cobrado na área, o português apareceu livre na segunda trave e empatou o jogo.

Na próxima rodada, o Chelsea tem o clássico com o Manchester United, no Old Trafford, no sábado. Antes, porém, o time estreia na Champions League contra o Bayern de Munique, na Alemanha, na quarta-feira. O Brentford enfrenta o Fulham, como visitante, no sábado.

Confira os resultados deste sábado da Premier League:

Arsenal 3x0 Nottingham Forest

Bournemouth 2z1 Brighton

Crystal Palace 0x0 Sunderland

Everton 0x0 Aston Villa

Fulham 1x0 Leeds

Newcastle 1x0 Wolverhampton

West Ham 0x3 Tottenham

