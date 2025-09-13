Canelo faz superluta contra campeão invicto com transmissão da Netflix

O boxe mundial viverá um momento histórico neste sábado (13), quando Saúl 'Canelo' Álvarez e Terence Crawford se enfrentam em uma superluta no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA). Em jogo, estão todos os principais cinturões da divisão dos super-médios (76,2 kg) - WBO, WBA, IBF e WBC - atualmente em posse do mexicano. Mais do que um duelo entre dois grandes astros da atualidade, o evento será transmitido pela gigante do streaming Netflix - um passo que pode redefinir a lógica da distribuição esportiva no cenário global.

Com uma promoção digna de superproduções cinematográficas, o confronto reúne dois pugilistas em plena forma técnica e midiática. Aos 35 anos, Canelo é multicampeão mundial em quatro categorias e considerado um dos maiores nomes do esporte nas últimas décadas. Seu cartel impressiona: 61 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, com 39 nocautes. Conhecido por sua técnica refinada, resistência e adaptabilidade diante de diferentes estilos, o astro mexicano terá ainda o simbolismo de lutar próximo ao Dia da Independência do México, comemorado em 16 de setembro.

Do outro lado do ringue, Terence 'Bud' Crawford, de 37 anos, carrega um histórico impecável. Invicto em 40 lutas, com 31 vitórias por nocaute, o norte-americano é o atual campeão dos meio-médios (66,7 kg) e figura na terceira colocação do ranking peso-por-peso do boxe mundial - enquanto Canelo aparece em oitavo. Mais do que defender sua invencibilidade, o norte-americano tem a chance de entrar para a história como o primeiro homem a conquistar títulos indiscutíveis em três categorias diferentes.

Diferença de peso

Apesar do alto nível técnico, a luta levanta questionamentos sobre o equilíbrio físico. O mexicano é naturalmente maior e domina a divisão dos super-médios há quase sete anos. Crawford, por sua vez, construiu quase toda a carreira na divisão dos meio-médios e subirá duas categorias - ou até três, se considerado seu peso-base - para desafiar um dos nomes mais dominantes da atualidade.

Mobilização nos bastidores

A magnitude do evento também se explica pelo envolvimento de figuras influentes fora do ringue. A aliança entre Dana White - presidente do UFC e agora promotor de boxe - e a Netflix simboliza um momento de transformação. Um documentário exclusivo, lançado antes do combate com imagens inéditas dos bastidores, gerou forte repercussão na plataforma, antecipando o interesse global pela transmissão ao vivo.

Outro protagonista importante foi Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita. Após o colapso das negociações iniciais, foi ele quem resgatou o projeto e assegurou que o duelo acontecesse em Las Vegas, dentro de uma parceria com a nova iniciativa da Zuffa Boxing, empresa comandada por White.

Com todos os elementos de um espetáculo global - um multicampeão contra um invicto, cinturões em jogo, presença de gigantes do entretenimento e uma narrativa histórica -, Canelo vs Crawford tem tudo para ir além das cordas do ringue. É a tentativa de reposicionar o boxe no centro do cenário esportivo internacional, agora impulsionado por novas plataformas e formatos de consumo.

