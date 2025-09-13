Caio Bonfim relata sofrimento em conquista da medalha no Mundial

O Brasil começou o Mundial de Atletismo de Tóquio com medalha. Caio Bonfim, de 34 anos, conquistou a prata nos 35 km da marcha atlética, prova de abertura da competição. O brasiliense cravou 2h28min55, sua melhor marca da temporada, ficando atrás apenas do canadense Evan Dunfee (2h28min22) e à frente do japonês Hayato Katsuki (2h29min16). Foi a terceira medalha de Caio em Mundiais, somando-se aos bronzes de Budapeste-2023 e Londres-2017.

Superação no Japão

As condições da prova foram desafiadoras, com calor, umidade e céu nublado em Tóquio. Caio relatou os momentos de maior desgaste durante o percurso.

"Eu sofri muito. No km 28, 29, eu já não tinha mais o que dar. Eu só pensava em manter e terminar. Mas entrar no estádio... foi um sonho. Esse é o meu oitavo Mundial, e eu sou três vezes medalhista", disse, emocionado.

O vice-campeão mundial fez questão de agradecer o suporte que recebeu na preparação. "Quando acreditam em você, vem a pressão, mas a pressão é um privilégio", afirmou Caio, lembrando o período de treinos em altitude, em Sierra Nevada, na Espanha.

Homenagem ao filho

Fora das pistas, o marchador também celebrou uma conquista pessoal em 2025: o nascimento de seu terceiro filho, Manoel. "Ganhei a medalha dele", brincou Caio, que já havia dedicado as medalhas anteriores aos filhos Miguel e Theo.

Futuro no Mundial

Ele ainda disputará a prova dos 20 km no próximo dia 19 e garantiu entrega total: "A pressão saiu porque agora a gente já conquistou uma medalha. O que eu posso prometer para os 20 km é muita dedicação".