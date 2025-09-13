Burnley x Liverpool: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool enfrenta o Burnley, no Estádio Turf Moor. O jogo tem início previsto para as 10h (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão de ESPN e Disney+.

Como chegam os times?

O Liverpool é líder invicto do campeonato, com vitórias sobre Bournemouth, Newcastle e Arsenal. Já o Burnley acumula duas derrotas, contra Manchester United e Tottenham, e uma vitória, sobre o Sunderland.

Histórico de confronto

São 112 jogos disputados entre as equipes, com 52 vitórias do Liverpool, 26 empates e 34 triunfos para o Burnley. Nos últimos cinco duelos, o Liverpool dominou.

Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:

10/02/2024: Liverpool 3 x 1 Burnley (Campeonato Inglês)



26/12/2023: Liverpool 2 x 0 Burnley (Campeonato Inglês)



13/02/2022: Liverpool 1 x 0 Burnley (Campeonato Inglês)



21/08/2021: Liverpool 2 x 0 Burnley (Campeonato Inglês)



19/05/2021: Liverpool 3 x 0 Burnley (Campeonato Inglês)

Estatísticas

Liverpool no campeonato

1ª posição



3 vitórias



8 gols marcados



4 gols sofridos

Burnley no campeonato

14ª posição



1 vitória e 2 derrotas



4 gols marcados



6 gols sofridos

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Van Dijk, Konaté Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike.



Técnico: Arne Slot

Burnley: Martin Dúbravka; Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Estève, Q. Hartman; Ugochukwu, J. Cullen, Mejbri, Larsen; J. Anthony e Foster.



Técnico: Scott Parker

Próximo jogo Liverpool

Liverpool x Atlético de Madrid | Liga dos Campeões



Data e horário: 17 de setembro, às 16h00 (de Brasília)



Local: Anfield

Próximo jogo Burnley

Burnley x Forest | Campeonato Inglês



Data e horário: 20 de setembro, às 11h00 (de Brasília)



Local: Estádio Turf Moor

FICHA TÉCNICA



BURNLEY X LIVERPOOL

Competição: Campeonato Inglês



Local: Estádio Turf Moor



Data: 14 de setembro de 2025 (Domingo)



Horário: 10h00 (de Brasília)



Transmissão: ESPN e Disney+



Arbitragem: Michael Oliver