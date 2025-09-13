Burnley x Liverpool: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool enfrenta o Burnley, no Estádio Turf Moor. O jogo tem início previsto para as 10h (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão de ESPN e Disney+.
Como chegam os times?
O Liverpool é líder invicto do campeonato, com vitórias sobre Bournemouth, Newcastle e Arsenal. Já o Burnley acumula duas derrotas, contra Manchester United e Tottenham, e uma vitória, sobre o Sunderland.
Histórico de confronto
São 112 jogos disputados entre as equipes, com 52 vitórias do Liverpool, 26 empates e 34 triunfos para o Burnley. Nos últimos cinco duelos, o Liverpool dominou.
Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:
10/02/2024: Liverpool 3 x 1 Burnley (Campeonato Inglês)
26/12/2023: Liverpool 2 x 0 Burnley (Campeonato Inglês)
13/02/2022: Liverpool 1 x 0 Burnley (Campeonato Inglês)
21/08/2021: Liverpool 2 x 0 Burnley (Campeonato Inglês)
19/05/2021: Liverpool 3 x 0 Burnley (Campeonato Inglês)
Estatísticas
Liverpool no campeonato
1ª posição
3 vitórias
8 gols marcados
4 gols sofridos
Burnley no campeonato
14ª posição
1 vitória e 2 derrotas
4 gols marcados
6 gols sofridos
Prováveis escalações
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Van Dijk, Konaté Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike.
Técnico: Arne Slot
Burnley: Martin Dúbravka; Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Estève, Q. Hartman; Ugochukwu, J. Cullen, Mejbri, Larsen; J. Anthony e Foster.
Técnico: Scott Parker
Próximo jogo Liverpool
Liverpool x Atlético de Madrid | Liga dos Campeões
Data e horário: 17 de setembro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Anfield
Próximo jogo Burnley
Burnley x Forest | Campeonato Inglês
Data e horário: 20 de setembro, às 11h00 (de Brasília)
Local: Estádio Turf Moor
FICHA TÉCNICA
BURNLEY X LIVERPOOL
Competição: Campeonato Inglês
Local: Estádio Turf Moor
Data: 14 de setembro de 2025 (Domingo)
Horário: 10h00 (de Brasília)
Transmissão: ESPN e Disney+
Arbitragem: Michael Oliver