Bruno Rodrigues volta a ser relacionado no Palmeiras após quase dois anos

Bruno Rodrigues voltou a ser relacionado no Palmeiras após mais de um ano e meio neste sábado, para o duelo com o Internacional, no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último jogo do atacante pelo Verdão foi em janeiro de 2024, contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão. Bruno Rodrigues disputou apenas duas partidas pelo Palmeiras - a outra foi contra o Novorizontino, também pelo Estadual daquele ano.

Contratado após uma temporada de destaque pelo Cruzeiro, o jogador enfrentou graves problemas físicos desde que se transferiu para o Palmeiras e passou quase dois anos se recuperando de lesões nos joelhos.

Em 2024, Bruno Rodrigues foi submetido a uma artroscopia no joelho direito após sofrer uma lesão. Quando estava em fase final de tratamento, acabou rompendo o tendão patelar do joelho esquerdo durante um jogo-treino na Academia de Futebol, o que o obrigou a passar por um novo procedimento cirúrgico.

Revelado pelo Athletico-PR, Bruno Rodrigues acumula passagens por Paraná, Ponte Preta, São Paulo, Famalicão, de Portugal e Cruzeiro. Desde o início de 2024 no Palmeiras, o atacante soma pouco mais de 100 minutos com a camisa alviverde.