Bruno Rodrigues vira exemplo no Palmeiras ao voltar a jogar após quase dois anos: "É um campeão"

Bruno Rodrigues comoveu a todos do Palmeiras neste sábado ao entrar em campo na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, no Allianz Parque, dando fim a uma espera de quase dois anos para voltar aos gramados devido a graves problemas nos joelhos.

Contratado no início de 2024, Bruno Rodrigues disputou apenas dois jogos pelo Verdão e teve de passar por procedimentos cirúrgicos nos dois joelhos que o forçaram a ficar de fora do time por mais de um ano e meio. Mas, a espera chegou ao fim neste sábado, e o auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, foi só elogios ao camisa 11.

"Só ele sabe o que ele passou, sua família e todos nós que o vemos todos os dias. Ele passou o pior que um jogador de futebol pode passar. Foram quase dois anos que só ele pode falar sobre isso, mas nós que vemos não é fácil passar por cima, superar, lutar, passar por muitas dificuldades e chegar ao dia de hoje. Conversamos ali dentro, parecia que era a estreia dele no profissional, e ele já tem 27 anos", comentou o português.

Bruno Rodrigues passou por uma artroscopia no joelho direito no início de 2024. Quando já estava na reta final de recuperação do procedimento, ele acabou rompendo o tendão patelar do joelho esquerdo durante um jogo-treino na Academia de Futebol, o que o obrigou a passar por um novo procedimento cirúrgico, se recuperando plenamente apenas no segundo semestre de 2025.

"É um campeão, são momentos como esse que fazem a gente gostar daqui, passar mais tempo com eles do que com nossas famílias. Às vezes tudo faz sentido. Estamos de coração cheio porque, enfim, conseguimos fazer nossa função e ajudá-lo a passar por esse momento. Mas 99% é fruto do trabalho dele. Muitos não iriam conseguir passar pelo que ele passou. Espero que toda a sorte do mundo o acompanhe e que ele consiga fazer muitos gols, que é por isso que ele trabalha e é por isso que nós o queremos no Palmeiras", concluiu.