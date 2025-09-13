Bruno Henrique ganha efeito suspensivo e é liberado para jogar no Flamengo

O atacante Bruno Henrique conseguiu efeito suspensivo no STJD e está liberado para jogar pelo Flamengo.

O que aconteceu

O relator do processo no Pleno do tribunal, Sérgio Furtado Coelho, atendeu ao pedido da defesa do jogador e do Flamengo, segundo o UOL apurou.

O efeito suspensivo vai durar até o julgamento dos embargos de declaração, ainda no âmbito da comissão disciplinar. O embargo de declaração é um questionamento específico feito pela defesa, que será apreciado ainda em primeira instância. O presidente da comissão é quem vai marcar a data da sessão que analisará o embargo.

A defesa do jogador alega omissão quanto à fundamentação jurídica usada para o pedido de extensão da pena de suspensão por partidas ao âmbito internacional.

Bruno Henrique, então, volta a ficar apto a jogar no Brasileirão, após ter sido punido em primeira instância com 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil no caso em que é acusado de conversar com o irmão sobre receber cartão amarelo no jogo contra o Santos, pelo Brasileirão 2023. A informação gerou um movimento de apostas no cartão do jogador.

Bruno Henrique só não vai atuar neste domingo, contra o Juventude, porque já seria preservado pela comissão técnica do Flamengo. Segundo o clube, ele sentiu dores musculares no treino de hoje e fará controle de carga para atuar quinta-feira, pela Libertadores, contra o Estudiantes.

Ainda não há data para o julgamento do caso de Bruno Henrique em segunda instância na Justiça Desportiva.

Qual foi a punição

O STJD puniu, em primeira instância, o jogador com 12 partidas de gancho além de uma multa de R$ 60 mil. Bruno Henrique foi considerado culpado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida". O caso aconteceu contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, no estádio Mané Garrincha (DF), quando ele recebeu um cartão amarelo.

Os auditores absolveram Bruno Henrique em relação ao artigo 243, que trata de "atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende". Ao ser enquadrado nesse dispositivo, ele poderia tomar até 720 dias de gancho.

Do alerta ao julgamento

O caso veio à tona após relatórios de monitoramento do mercado de apostas indicarem movimentação incomum para o cartão amarelo de Bruno Henrique contra o Santos.

O STJD foi um dos órgãos que receberam o alerta da Agência Internacional de Integridade de Apostas (Ibia, sigla em inglês). Em uma primeira análise, o tribunal arquivou o caso.

Mas depois, a investigação chegou à Polícia Federal, autora da operação que encontrou as conversas com o irmão no telefone celular.

Com os fatos novos, o STJD abriu um novo inquérito e, em agosto, veio a formulação da denúncia.

Na Justiça Comum, Bruno Henrique já virou réu e foi enquadrado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte: "Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". A pena é de dois a seis anos de prisão, além de multa.

Todas as provas colhidas na investigação policial foram compartilhadas com o STJD. As principais são conversas entre Bruno Henrique e o irmão no Whatsapp.

O jogo entre Flamengo x Santos ocorreu no dia 1º de novembro. Bruno Henrique recebeu o cartão amarelo, que seria o seu terceiro, no final da partida — ainda levou um vermelho pouco depois.

No dia 9 de dezembro, Wander mandou uma mensagem longa para o atleta do Flamengo. Ele pede dinheiro emprestado para pagar pensão e o cartão de crédito. No meio da mensagem, ele afirma:

No dia que você me deu ideia do cartão, eu apostei 3 mil pra ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagou, eles colocou a aposta sobre análise [sic], e o dinheiro está todo preso lá 12K. Aí estava pensando me ajuda nessa aí com 10 mil só pra resolver minhas coisas até esse dinheiro sair, pagar o cartão, pagar pensão dos meninos que está atrasada, me estabilizar aqui. Eu não queria te pedir, só que eu não tenho outra solução, eu ia até fazer um empréstimo pra resolver isso mais [sic] eu não consegui, a única solução que tive a recorrer é você. Se você me ajudar nessa aí você vai me salvar não tenho nem mais onde recorrer, como não vou comprar a casa agora tira desse dinheiro da casa assim que resolver já reembolso esse valor que dá pra estabilizar. Me ajuda nessa aí por favor!.

No dia seguinte, 10 de dezembro de 2023, Bruno Henrique respondeu: "Vou ver isso aí Juninho" Na sequência, ele mandou uma espécie de comprovante bancário. O atleta do Flamengo ainda escreveu: "Pegando o dinheiro vc paga em".

Esse e outros diálogos custaram a punição a Bruno Henrique. Poderia ser pior. De todo modo, Flamengo e o jogador vão recorrer. A tendência é que a procuradoria também recorra, buscando uma pena mais grave.