Topo

Esporte

Barcelona x Valencia pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

13/09/2025 20h00

O Barcelona recebe o Valencia neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Johan Cruyff, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Barcelona x Valencia ao vivo?

Streaming: Disney+

Como chega o Barcelona para o confronto

Atual quarto colocado com sete pontos, o Barcelona vem de empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano. Antes disso, venceu Levante por 3 a 2 e Mallorca por 3 a 0.

Como chega o Valencia para o confronto

O Valencia ocupa o 9º lugar, com quatro pontos em três jogos.

Histórico do confronto

Nos últimos 11 encontros entre Barcelona e Valencia, o Barça venceu nove e empatou dois.

Prováveis escalações

BARCELONA: Joan García; Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres
Técnico: Hansi Flick

VALENCIA: Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Diakhaby e José Gayà; Javi Guerra, Santamaria, Rioja e Danjuma; Diego López e Hugo Duro
Técnico: Carlos Corberán

Arbitragem de Barcelona x Valencia

Não divulgada.

Ficha técnica de Barcelona x Valencia

Confronto: Barcelona x Valencia
Competição: La Liga - 4ª rodada
Data e horário: Domingo, 14/09/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Johan Cruyff - Barcelona (ESP)
Transmissão: Disney+

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Corinthians enfrenta Flu sem Yuri e com ataque misto; veja escalações

Bruno Henrique ganha efeito suspensivo e é liberado para jogar no Flamengo

Barcelona x Valencia pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Burnley x Liverpool: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Milan x Bologna: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Corinthians x Cruzeiro: informações e onde assistir à decisão do Brasileiro feminino

Manchester City x Manchester United: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

PSG x Lens: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Red Bull Bragantino x Sport pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Operário-PR x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações