Barcelona x Valencia pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Barcelona recebe o Valencia neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Johan Cruyff, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.
Onde assistir Barcelona x Valencia ao vivo?
Streaming: Disney+
Como chega o Barcelona para o confronto
Atual quarto colocado com sete pontos, o Barcelona vem de empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano. Antes disso, venceu Levante por 3 a 2 e Mallorca por 3 a 0.
Como chega o Valencia para o confronto
O Valencia ocupa o 9º lugar, com quatro pontos em três jogos.
Histórico do confronto
Nos últimos 11 encontros entre Barcelona e Valencia, o Barça venceu nove e empatou dois.
Prováveis escalações
BARCELONA: Joan García; Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres
Técnico: Hansi Flick
VALENCIA: Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Diakhaby e José Gayà; Javi Guerra, Santamaria, Rioja e Danjuma; Diego López e Hugo Duro
Técnico: Carlos Corberán
Arbitragem de Barcelona x Valencia
Não divulgada.
Ficha técnica de Barcelona x Valencia
Confronto: Barcelona x Valencia
Competição: La Liga - 4ª rodada
Data e horário: Domingo, 14/09/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Johan Cruyff - Barcelona (ESP)
Transmissão: Disney+