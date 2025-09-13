Barcelona informa lesão de Lamine Yamal, e Flick reclama da seleção espanhola

O Barcelona terá uma baixa muito importante para o duelo contra o Valencia neste domingo, às 16h (de Brasília), por La Liga. De acordo com o próprio clube, o atacante Lamine Yamal está sentindo desconfortos na região pubiana e atualmente não pode treinar ou jogar com o restante do elenco.

Ainda em nota, o Barcelona não deu um prazo de recuperação para Yamal. O clube informou que o retorno do jovem aos treinos dependerá da evolução de seu quadro.

INJURY NEWS ? Lamine Yamal is experiencing discomfort in the pubic area and is currently unable to train or play. His return to training will depend on how his condition evolves. pic.twitter.com/1mKmhZmBXa ? FC Barcelona (@FCBarcelona) September 13, 2025

Hansi Flick na bronca

Em entrevista coletiva neste sábado, o técnico Hansi Flick confirmou a lesão de Yamal e ressaltou que o atacante também é dúvida para o jogo do meio de semana contra o Newcastle, pela Liga dos Campeões. Além disso, o treinador reclamou da forma como a seleção espanhola conduziu Yamal nos treinos.

"Eles (Yamal e De Jong) sentem desconforto na região pubiana. Fizeram exames e não estarão disponíveis contra o Valencia. Eles também são dúvida contra o Newcastle", informou Flick.

"Ele (Yamal) vai ficar fora, é uma pena. Ele jogou pela Espanha com dores. Teve problemas, jogando 79 e 73 minutos. Não treinou devido a problemas entre os jogos. Para mim, isso não é preocupação para os jogadores. A seleção espanhola tem os melhores do mundo, mas deveríamos nos preocupar mais com os jogadores. Isso me preocupa", finalizou Flick.

Lamine Yamal começou a atual temporada do mesmo jeito que terminou a última: em alta. Em três jogos, o atacante marcou dois gols e deu duas assistências pelo Barcelona.