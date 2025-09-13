Auxiliar João Martins cita Flaco Lopez como exemplo de paciência do Palmeiras: 'Amadurecimento'

O auxiliar João Martins, que dirigiu o Palmeiras na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional neste sábado no Allianz Parque pelo Brasileiro, aproveitou o clima leve após o resultado tranquilo para comentar sobre o processo de trabalho de alguns jogadores no clube.

O português falou bastante sobre o atacante argentino Flaco Lopez, que demonstra um bom entrosamento com Vitor Roque na frente, o que foi determinante para o resultado deste sábado. "O Flaco Lopez é exemplo claro da paciência que temos que ter com o jogador", afirmou o auxiliar de Abel Ferreira. "Ele chegou da Argentina com 21 anos e com muita coisa para aprender."

Para João Martins, o ambiente vencedor do Palmeiras dificultou as coisas para o argentino. "É difícil um clube assim ter essa paciência. Flaco chegou muito magrinho, era pele e osso. Ela até tentava fazer o que pedíamos, mas não tinha consistência. Mas sempre pedimos rigor em todos os dias de treinamento. Foi um processo de crescimento e amadurecimento."

Após a convocação para a seleção argentina, João Martins cita que o resultado desse processo paciente com Flaco é a valorização do jogador. "Ele chegou valendo US$ 10 milhões e agora vale muito mais", afirmou ele, que também comentou sobre a situação de Bruno Rodrigues. Após duas graves lesões no joelho, o jogador entrou no segundo tempo e voltou a atuar após quase dois anos. "Ele passou o pior que um jogador pode passar. Foram quase 2 anos. Só ele pode falar sobre isso", afirmou o português. "Foram muitas dificuldades. É um campeão. São momentos como este que faz tudo ter sentido."

A goleada sobre o Inter levou o Palmeiras provisoriamente à vice-liderança do Brasileiro, com 46 pontos. O time agora se prepara para as quartas de final da Libertadores. Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Palmeiras visita o River Plate, em Buenos Aires, no confronto de ida.