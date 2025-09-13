Auxiliar de Abel revela multas a Flaco López e exalta evolução: "Exemplo claro de paciência"

O auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, revelou que Flaco López recebia muitas multas do Palmeiras em seu início de trajetória no clube ao comentar sobre a notável evolução do atacante argentino, que fez um grande jogo neste sábado, na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Contratado como uma das grandes promessas do futebol argentino, Flaco López demorou para fazer jus ao investimento do Palmeiras e sofreu para se encaixar nas demandas do técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica não só em termos técnicos e táticos, mas também de disciplina.

"O Flaco Lopez é um exemplo claro da paciência que é preciso ter por parte de um clube formador. Chegou com 21 anos da Argentina, passou por dificuldades familiares, chegou em um elenco vencedor, que sabia o que era ganhar. Com 21 anos percebeu que tinha muita coisa para aprender. Ele está em um clube como o Palmeiras. Para quem quer ganhar tudo aqui no Brasil, é difícil ter essa paciência, esperar que o jogador passe por muitos erros, e o Flaco passou por muitos erros", disse João Martins.

"Nos últimos oito, nove meses ele conseguiu deixar de levar multas, todos os meses o clube ficava sempre com uma parte do salário dele, é personalidade, não somos todos iguais, há pessoas que são mais noturnas, outras diurnas, ele tinha dificuldades nas primeiras horas da manhã. Eu detesto trabalhar à noite, tem pessoas que gostam de estudar à noite. Nunca mais aconteceu e ele felizmente conseguiu aprender. É o processo de crescimento, ele era muito magrinho, só pele e osso, hoje o Flaco López que nós vemos é outro jogador, diferente, mais maduro, mais consistente", prosseguiu o auxiliar de Abel Ferreira.

A recompensa por esse amadurecimento foi a convocação para a seleção argentina. O atacante defendeu seu país nas últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e, embora não tenha entrado em nenhum dos compromissos, ao menos teve a satisfação de ser lembrado pelo técnico Lionel Scaloni e compartilhar vestiário com grandes estrelas do futebol mundial, incluindo Lionel Messi.

"Ele tentava fazer o que nós pedíamos, mas não tinha a consistência de hoje. Hoje ele chegou à seleção do país dele e o que pedimos é rigor no trabalho. Nos últimos oito, nove meses ele tem conseguido fazer tudo o que pedimos. No passado ele não estava errado, se tratava de um processo de amadurecimento. O Palmeiras não teria dinheiro para comprar o Flaco López de 24 anos, que não custa 10 milhões de dólares, custa muito mais. Só conseguimos ter o Flaco hoje porque tivemos paciência para ele se tornar o que é hoje", concluiu João Martins.